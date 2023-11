Hamilton será "feliz" cuando el Mercedes W14 desaparezca

En un circuito en el que siempre ha disfrutado, Lewis Hamilton se clasificó quinto en la tanda de clasificación, pero cayó hasta un lejano séptimo puesto en el sprint, perdiendo posiciones con Charles Leclerc y Yuki Tsunoda.

En sólo 24 vueltas se quedó a 34,7 segundos del ganador Max Verstappen, después de haber perseguido al holandés en el GP de Estados Unidos antes de su descalificación, y también hizo un gran esfuerzo para ser segundo en México.

"En las dos últimas carreras nos hemos sentido emocionados porque estamos progresando, y ha sido muy positivo verlo", dijo Hamilton.

"Y llegas a otro circuito y tienes la peor salida que has tenido en mucho tiempo. Así que no sabes qué esperar de éste.

"Pero sólo un par de carreras más con este coche y se habrá ido, ¡y seré feliz! Este año, sólo estoy contando los días, tratando de disfrutar cada día como puedas".

Hamilton dijo que tuvo problemas con el equilibrio del coche desde los primeros compases.

"Fue una carrera muy dura", dijo. "Creo que hicimos una buena salida y luego... el equilibrio. Intentamos conseguir el equilibrio adecuado con el alerón, pero había mucho subviraje y sobreviraje, y los neumáticos traseros se caían. Y en el sector medio, subviraje enorme.

"No sé si nos equivocamos con la puesta a punto. Probablemente lo hicimos mal, pero es lo que hay".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Y añadió: "Creo que tenemos uno de los coches más draggies. Nuestro suelo no es tan fuerte como el del Red Bull, por ejemplo, así que tenemos que tener un alerón muy grande, y entonces somos lentos en la recta. No podemos usar nada más pequeño".

Hamilton restó importancia a las posibilidades de que unas condiciones más frías puedan ayudar al equipo en la carrera principal del domingo, en la que saldrá desde la quinta posición.

"No creo que eso vaya a ayudar", dijo. "Es uno de esos circuitos que suponen un reto para los neumáticos, pero creo que es la peor deg que he tenido aquí. No me acuerdo de la última vez que tuve un deg tan malo aquí".

Preguntado por el debate sobre las reglas del sprint, dijo: "Dime si ha sido emocionante o aburrido, no lo sé. No veo las carreras al sprint.

"Me gusta tener el fin de semana de sprint, lo disfrutaría más cuando el coche sea bueno, porque entonces llegas a luchar, pero por ahora no es el caso", finalizó.