Hamilton duda del potencial para avanzar a la Q3 en Abu Dhabi

Lewis Hamilton fue uno de los 10 pilotos que tuvo que ceder su coche a un novato en los primeros entrenamientos libres. Esto puso mucho más énfasis en la segunda práctica libre, ya que es la más representativa de las tres en términos de tiempo de salida.

Sin embargo, acabó siendo una sesión desordenada con dos paradas y menos de 30 minutos de tiempo en pista. Hamilton la cerró en octava posición, mientras que su compañero de equipo George Russell lo hizo ligeramente mejor con el sexto tiempo.

Preguntado por si estaba satisfecho con su viernes, Hamilton respondió: "La verdad es que no. No fue el mejor día. Probablemente sólo tuve tiempo para unas cuatro vueltas cronometradas. Eso no es mucho en términos de conocimiento del coche y de la pista. Pero el coche no se siente mal", subrayó el británico. "No creo que estemos en una posición terrible. Así que sólo espero conseguir algo más de tiempo en pista mañana".

Así que suena positivo y eso le vendría bien a Mercedes , ya que este fin de semana librarán una feroz batalla con Ferrari . Mercedes defiende una ventaja de sólo cuatro puntos en la batalla por el segundo puesto entre los constructores, lo que hace que cada punto cuente en esta batalla por millones de dólares. ¿Si Hamilton tiene esperanzas de poder terminar más arriba en la Q3? "¿De momento? No. Sólo tenemos que encontrar la manera de entrar en la Q3. Hemos tenido sesiones de clasificación difíciles. Siempre ha sido una dura batalla salir de la Q1 y pasar a la Q2, incluso llegar a la Q3 es un reto. Así que mañana por la mañana tenemos que asegurarnos de que podemos entrar en la Q3, pero creo que estará cerca. George parece estar en buena forma. Puede que termine más arriba, pero no tenía por qué perderse los primeros libres. Pero no busco excusas: voy a intentarlo mañana".

Grandes secretos

Al otro lado del garaje también reina el optimismo. Russell reinó en los primeros entrenamientos libres, pero, al igual que Hamilton, no acabó de despuntar en la segunda práctica debido a las dos interrupciones. "Fue un viernes bastante positivo", echa la vista atrás Russell.

"En la primera práctica había obviamente muchos pilotos jóvenes en el coche, así que era difícil determinar lo rápido que era el coche. La VT2 se interrumpió violentamente, pero yo estaba contento. Me sentía bien. El ritmo en las tandas largas parecía bueno, que es lo más importante. Va a ser emocionante con pilotos como Lando [Norris] y quizás Charles [Leclerc]. Como siempre, sabemos que Red Bull tiene algo más bajo la manga. Así que estoy deseando que llegue mañana".