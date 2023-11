Checo Pérez advierte que debe tener "mucho cuidado" en Abu Dhabi F1

Sergio Pérez le cedió su coche al piloto francés Isack Hadjar durante la práctica inicial del viernes en el circuito de Yas Marina, última ronda de la temporada 2023 de Fórmula 1, por lo que ya de por sí ansiaba aprovechar al máximo al FP2.

Sin embargo, la acción en pista se vio recudida considerablemente debido a una extensa bandera roja causada por un accidente de Carlos Sainz a los ocho minutos de la sesión, que se extendió por casi 30 minutos, y e inmediatamente después por otra detención motivada por un choque de Nico Hulkenberg.

Fue una situación que afectó a toda la parrilla, pero especialmente a los varios pilotos que no habían girado en la FP1, como el caso del mexicano, quien terminó el día en la quinta posición con una mejor vuelta de 1m25s112, a 0s303 de la referencia marcada por Charles Leclerc, de Ferrari.

"Al principio tuve problemas con el tren delantero. Pero, obviamente, apenas pudimos rodar, sobre todo con el neumático medio, y luego en mi salida con el blando tuve tráfico con gente que iba muy cargada de combustible al final. Así que no fue un día muy sencillo, obviamente", comenzó Pérez a analizar su viernes en Abu Dhabi.

"No giré en la FP1. Así que tuve muy poco rodaje. Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado en la ruta que tomamos (en la puesta a punto del coche). Porque creo que cuando hice mi vuelta, los neumáticos se sobrecalentaron. Así que sí, no fue muy representativo en ese momento", agregó.

De todos modos, el piloto de Guadalajara le restó importancia al hecho de no haber disputado el primer entrenamiento del día.

"Creo que la FP1 aquí no es muy representativa. Creo que es más que no tuvimos ninguna tanda larga. Así que creo que no es un poco ideal en ese sentido. Pero es lo que es y vamos a mirar hacia adelante para mañana", dijo.

Sobre sus sensaciones con el neumático blando de Pirelli, Pérez comentó: "Creo que tenemos un buen potencial. Sin duda, sólo tenemos que hacer algunos ajustes y entonces deberíamos ser capaces de mirar hacia adelante para mañana".

