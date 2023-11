Horner aclara supuesto contacto con Hamilton; insinúa habló con el padre

Antes del Gran Premio de Abu Dhabi, Christian Horner y Lewis Hamilton se vieron de repente en el punto de mira por una razón que muchos en el paddock no vieron venir: historias sobre una posible oportunidad para Hamilton en Red Bull Racing.

El jefe de la casa de Milton Keynes reveló durante una entrevista en un tabloide británico que ha habido contactos entre Hamilton y Red Bull en varias ocasiones, el ejemplo más reciente dataría incluso de este año. Horner indicó que el "campamento Hamilton" se había puesto en contacto con ellos, aunque el propio siete veces campeón del mundo contradijo esto.

"Es extraordinario lo grande que se ha convertido esta historia, cortesía de The Daily Mail, que ha sido bastante franco con este tema...", dijo Horner entre risas en la rueda de prensa de los jefes de equipo en Abu Dhabi. "Ahora es sobre todo una cuestión de 'él dijo esto y el otro dijo aquello'. Pero es completamente normal que los pilotos, los representantes de los pilotos o los padres de los pilotos tengan diferentes conversaciones durante una temporada. No tuvimos conversaciones serias porque no teníamos un asiento disponible. Pero conozco a Anthony Hamilton desde hace muchos años, es un buen hombre y un orgulloso padre de piloto".

¿El padre de Horner se puso en contacto con Red Bull?

Horner alude entonces a que el padre de Hamilton se puso en contacto con él: "Nunca se sabe exactamente quién representa a quién, pero si tienen los mismos apellidos, se podría pensar que estarían bastante cerca..... Pero aparte de intercambiar algunas cortesías, no han preguntado específicamente '¿puedo conducir para Red Bull el año que viene?', ¡a no ser que al propio Anthony le gustaría conducir para Red Bull!", comenta Horner entre risas a Motorsport.com y otros medios.

Una vez más, el británico subraya que no hay que darle demasiada importancia. "Ciertamente no es inusual. Como te puedes imaginar, escuchamos a muchos pilotos diferentes durante un año".

Preguntado por si las declaraciones de Horner siguen pareciendo extrañas a Mercedes, el jefe del equipo Red Bull continuó. "No, no lo creo. Es el piloto más laureado de todos los tiempos y lleva dos años sin ganar un Gran Premio. No hay que ser un erudito para saber que luego se hacen preguntas a otros equipos del paddock. También dudo que haya sido el único en recibir una petición. Por supuesto, no sé cuál es la dinámica en otra relación, pero es inevitable que se hagan preguntas".

Por ello, Horner opina mayoritariamente que la historia ha estallado. "Tampoco hay mucho más que decir al respecto. Sobre todo, se ha hecho mucho de algo inocuo".