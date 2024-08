"Hemos acordado que [Max] ya no conducirá carreras de simulador tan tarde en el futuro". Con esta declaración en su columna de Speedweek, el asesor de Red Bull en cuanto a deporte motor, Helmut Marko, parecía estar insinuando una prohibición de simracing para Max Verstappen durante los fines de semana de carreras del calendario de la Fórmula 1, pero eso no es lo que quería decir, al menos es lo que ahora quiere aclarar el austriaco a Sky Sports F1.

El equipo de Fórmula 1 Red Bull y Verstappen simplemente habían "acordado que él ya no estaría activo hasta mucho después de la medianoche en el futuro", explicó Marko. No se trata de una prohibición, sino de una "recomendación muy firme" de la escudería para que Verstappen no permita que sus actividades de carreras de simulador se le vayan demasiado de las manos.

Anteriormente, el propio Verstappen también había negado enérgicamente una prohibición y dijo: "No hay ninguna prohibición ni nada por el estilo." Sin embargo, se había producido una discusión aclaratoria entre él y Red Bull.

Sin embargo, él sabe "lo que debo o no debo hacer" incluso sin interferencias externas, dice Verstappen. Al fin y al cabo, ya ha ganado tres campeonatos del mundo de Fórmula 1.

"Creo que: con toda la experiencia que tengo en la Fórmula 1, sé bastante bien lo que funciona. Y siempre soy muy duro conmigo mismo sobre lo que está permitido o no".

Sin embargo, Verstappen subraya que las carreras de simulación son algo más que una pasión para él: "Es algo importante en mi vida."

Cómo el simracing de Verstappen se convirtió en noticia de portada

Las actividades de simracing de Verstappen se convirtieron en noticia después del Gran Premio de Hungría 2024, durante el cual Verstappen llamó la atención por sus mensajes de radio particularmente nerviosos y su comportamiento con mensajes por radio duros. Más tarde se supo que Verstappen había estado prácticamente conduciendo en el simulador hasta las tres de la mañana la noche anterior a la carrera. Sin embargo, Marko aseguró inmediatamente después que Verstappen había dormido "sus siete horas" debido a su "diferente ritmo de sueño" antes del Gran Premio. Por lo tanto, su aventura de simracing durante la noche no tuvo ningún impacto negativo en su rendimiento en el coche de carreras real.

"Sin embargo", dijo Marko, Red Bull decidió tener una conversación aclaratoria con Verstappen sobre sus actividades fuera de la pista. El resultado fue la mencionada "recomendación".

El "problema" no es mayor, subraya Verstappen: "No hay más carreras simulador próximamente, así que nadie tiene que preocuparse.

Sobre todo porque Verstappen ya ha demostrado que sabe hacer malabarismos con ambas cosas: En el fin de semana de carreras en Imola en mayo, también había hecho sus vueltas virtualmente durante mucho tiempo antes del Gran Premio. Poco después, subió al podio real como ganador.