Hamilton no descarta participar en los Juegos Olímpicos

Lewis Hamilton asistió a los Juegos Olímpicos de París para ver a su compatriota británico Miles Chamley-Watson, esgrimista y medallista en Río 2016.

En ese marco, el siete veces campeón ha confesado que no descarta la idea de participar en los Juegos cuando decida dejar la Fórmula 1.

En declaraciones a la CNN, el británico ha asegurado que mantiene una buena amistad con Chamley-Watson y que eso lo ha motivado a buscar un nuevo deporte al que dedicarse en el futuro.

"Miles Chamley-Watson, que es un buen amigo mío, compite en esgrima. Siempre nos apoyamos mutuamente y hablamos casi todos los días. Sé lo duro que trabaja y me encantaría verlo siempre (en los Juegos Olímpicos), pero soy consciente de la presión que conllevan ciertas pruebas", comentó el piloto de Mercedes.

"Si voy a ver correr a mi hermano (en las categorías británicas de turismos), por ejemplo. Conozco la presión extra que eso conlleva, así que aún no he decidido lo que voy a hacer".

En la entrevista, Hamilton no descartó la posibilidad de convertirse algún día en atleta olímpico en el futuro, a pesar de que el automovilismo no es una categoría con espacio en los Juegos Olímpicos. De todos modos, el piloto confesó no ser lo suficientemente bueno en otros deportes.

"No soy lo suficientemente bueno en el surf como para estar en los Juegos Olímpicos, pero tal vez algún día sea un atleta olímpico".

Cabe recordar que en 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, Hamilton portó la famosa llama olímpica como uno de los representantes del deporte de su país.

Hamilton aprovechó para visitar París durante los Juegos Olímpicos gracias al receso de verano de la Fórmula 1, que verá al siete veces campeón mundial y sus colegas nuevamente en la pista recién del 23 al 25 de agosto en Zandvoort para disputar el Gran Premio de los Países Bajos.

Hamilton entró en vacaciones de gran manera, ya que alcanzó la victoria en el Gran Premio de Bélgica disputado en Spa-Francorchamps tras la descalificación de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, porque su coche no dio el peso mínimo reglamentario.