La historia detrás de la imperfecta despedida de Ricciardo de la F1

En medio de la oleada de amor hacia Daniel Ricciardo la semana pasada, cuando se hizo oficial su salida de la Fórmula 1, también hubo malestar por parte de algunos sobre cómo se desarrolló su último fin de semana de competencia en la máxima categoría.

Aunque Ricciardo tuvo la oportunidad de dar la vuelta rápida como regalo de despedida, recibió una guardia de honor a su regreso al motorhome de RB después de la carrera, y los grandes y los buenos se despidieron el domingo por la noche, hubo mucha gente que sugirió que no tuvo la despedida completa que se merecía.

Después de todo, si el paddock y el resto del mundo hubieran sabido que iba a ser la última carrera de Ricciardo para RB, entonces podría haber habido mayores celebraciones para conmemorar la ocasión.

El hecho de que Ricciardo no recibiera ese trato es algo que se ha achacado a Red Bull y RB, en medio de la creencia errónea de que habían ocultado al australiano sus intenciones.

Sin embargo, para que esa teoría se sostuviera, habría sido necesario que Ricciardo no supiera nada de los planes de ascender a Liam Lawson con efecto inmediato, y que todo lo que ocurrió en los días posteriores a Singapur surgiera de la nada.

Pero, según la gente de dentro, la realidad de cómo evolucionaron las cosas entre Red Bull/RB y Ricciardo entre bastidores fue muy diferente a cómo se desarrolló en público.

Y como sucede con la mayoría de las cosas en el complicado mundo de la F1, hubo una multitud de factores que confluyeron y dieron lugar a un fin de semana en el que, tanto para el equipo como para el piloto, la despedida quizás no fue como cada uno hubiera deseado en última instancia.

La opción Lawson

La fuerza motriz clave detrás de por qué Singapur se convirtió en el fin de semana decisivo se entiende que ha sido una opción en el contrato de Lawson con Red Bull en relación con su futuro en la F1.

Liam Lawson, piloto reserva, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Múltiples fuentes han indicado que había un plazo hasta septiembre para que Red Bull comprometiera a Lawson a un asiento en la F1 para 2025, o de lo contrario se convertiría en agente libre.

El rendimiento del neozelandés como sustituto de Ricciardo durante cinco carreras el año pasado había impresionado a todos en el paddock, y se sabe que Sauber/Audi habían estado husmeando en él a principios de temporada.

Sin embargo, con Red Bull enfrentándose a la incertidumbre sobre el rendimiento de Sergio Pérez, y conscientes de que el compromiso de Max Verstappen con el equipo no puede garantizarse a largo plazo, había una gran reticencia a dejar marchar a Lawson, ya que potencialmente podría ser alguien que Red Bull necesita en su equipo principal más pronto que tarde.

Red Bull y el RB estaban convencidos de que Lawson era su hombre para el futuro, y el plazo de septiembre obligaba a tomar una decisión después de Singapur, por lo que la verdadera pregunta era a qué equipo iría y a quién sustituiría.

Rápidamente se llegó a la conclusión de que, aunque Checo Pérez no ha estado dando todo lo que se esperaba, probablemente era demasiado esperar que Lawson se convirtiera inmediatamente en el compañero de equipo de Verstappen.

Eso le habría empujado a un entorno de altísima presión con el riesgo de que podría acabar con su carrera muy rápidamente.

Por lo tanto, la atención se centró en el futuro de Ricciardo en RB, con la sensación de que el australiano no había alcanzado los picos que se esperaban cuando fue contratado para regresar a la F1 a mediados de 2023.

Claro que había habido algunos días fuertes - especialmente ese cuarto lugar en el sprint de Miami de este año - pero él y RB no habían encontrado un nivel de consistencia para repetir esa forma con regularidad.

También es importante recordar que Ricciardo había sido traído de vuelta a la F1 no por lo que podía hacer por RB, sino para audicionar para un regreso a Red Bull si Pérez no cumplía.

Y aunque el mexicano ha tenido una campaña complicada, los altibajos de Ricciardo en RB significaron que nunca se convirtió en un candidato obvio para dar un paso adelante y tener la garantía de hacer un mejor trabajo.

Así que una vez que Ricciardo dejó de ser un candidato para Red Bull, siempre iba a tener dificultades para convencer a RB de ampliar su contrato más allá de finales de este año.

Desde el punto de vista de Helmut Marko de Red Bull, si no iba a ser parte de la familia en 2025, entonces tenía poco sentido continuar con él hasta el final de la temporada, especialmente porque el equipo necesitaba respuestas sobre Lawson en caso de que la situación de Pérez continuara frustrando.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Aunque Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull y aliado desde hace tiempo, hizo todo lo que pudo para retrasar lo inevitable, y dio a Ricciardo todas las oportunidades posibles para intentar demostrar su valía, al final incluso él tuvo que aceptar que era mejor que el paso adelante de Lawson llegara para el GP de Estados Unidos.

Esa decisión se tomó hace varias semanas, y se entiende que Ricciardo fue informado del plan general durante el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, dándole tiempo para procesar los asuntos antes del GP de Singapur.

Sin embargo, la noticia se mantuvo fuera del dominio público, ya que Red Bull no quería difundir historias sobre la sustitución de Ricciardo y, en su lugar, quería dejar las cosas en manos del australiano.

También hubo otros factores en juego, como Marko explicó esta semana acerca de por qué las cosas no fueron anunciadas por el equipo antes del fin de semana - a pesar de que, en sus propias palabras, Ricciardo había sido "informado".

"[Fue] relacionado con una variedad de factores y obligaciones", dijo Marko. "También hay que prestar atención a los patrocinadores. Dijo muy bien que está en paz consigo mismo, y que ha llegado a un acuerdo con la situación."

La última oportunidad de Ricciardo

Sin embargo, lo que no está claro es si Ricciardo sabía antes de Singapur que estaba definitivamente fuera, o que era probable que lo estuviera.

Incluso cuando habló con los medios de comunicación el jueves en Singapur, el ocho veces ganador de un gran premio sólo ofreció respuestas crípticas sobre su futuro, sugiriendo que las cosas no estaban grabadas en piedra.

Cuando se le preguntó si, por contrato, Singapur podría ser su última carrera, Ricciardo respondió: "No lo creo. Pero tampoco quiero quedarme aquí y ser el abogado. Mira, yo diría que 'no'. Pero también sabemos cómo funcionan estos deportes.

"La gente no ha visto pasar una temporada antes, así que en cierto modo no es nada nuevo. Así que no quiero ser también como, 'Oh, 100% voy a apostar toda mi casa en él.' Llevo demasiado tiempo aquí".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Sin embargo, fuentes internas han revelado que hubo una discusión con el equipo de Ricciardo antes de la carrera de Singapur para sugerir que, con la dirección clara de la promoción de Lawson por parte de RB, podría haber algún tipo de anuncio oficial conjunto entre Red Bull y Ricciardo de que este sería su último gran premio.

Sin embargo, por razones que no están del todo claras, las cosas no avanzaron en este frente.

Podría ser que Ricciardo no quisiera que se armara mucho revuelo con él durante el fin de semana. Podría ser que no quisiera la distracción de las reflexiones sobre su carrera. O podría ser que hubiera asuntos contractuales que todavía tuvieran que resolverse si las cosas no estaban acordadas al 100%.

O puede que incluso se aferrara a la esperanza de que un resultado brillante en las calles de Singapur podría haber obligado a Red Bull a retenerle.

Incluso si había un 0,01% de posibilidades de que consiguiera un resultado para mantener su asiento, entonces era algo por lo que valía la pena luchar. Ricciardo ha demostrado a lo largo de su carrera que no es alguien que se rinda ante la adversidad, así que ¿por qué sacar la bandera blanca ahora?

Como él mismo señaló el jueves por la noche: L"o que es una locura de este deporte es, y este soy yo ahora, hablando un poco de mierda, pero voy y consigo un podio este fin de semana, y entonces soy probablemente el más importante del deporte".

"Ese es el tipo de carrusel en el que estamos. Y sé que puede cambiar muy rápidamente.

"Así que soy consciente de que las cosas se están calentando, por así decirlo, pero tengo que intentar tranquilizarme este fin de semana. Y sí, patear algunos culos".

Este último escenario parecía cada vez más posible el viernes por la tarde, cuando Yuki Tsunoda terminó con el cuarto mejor tiempo en la segunda sesión libre, y Ricciardo sólo dos puestos más atrás, ya que el RB parecía brevemente bien adaptado al circuito de Marina Bay.

Y hasta el propio Marko sugirió que no se habían perdido todas las esperanzas para Ricciardo.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

En declaraciones a Sky Alemania en Singapur sobre la situación esa noche, Marko dijo: "Él [Ricciardo] dijo que si termina en el podio, la situación se verá completamente diferente. Estoy totalmente de acuerdo con él".

Esta última teoría también explicaría por qué el comportamiento de Ricciardo pareció cambiar tanto el sábado por la noche, cuando su salida de la Q1 significó que su destino estaba prácticamente sellado.

La eterna sonrisa de Ricciardo seguía ahí, pero se notaba que había momentos en los que tenía que forzarla. También hubo momentos en los que tuvo que morderse la lengua.

Cuando se le preguntó si el resultado de la calificación le había dolido más porque parecía que después del viernes había habido una oportunidad de redención, con la sugerencia de Marko a los medios de comunicación de que un podio podría haberlo cambiado todo, Ricciardo reflexionó...

"No puedes ir así de una carrera a otra, eso no está bien", dijo. "Yo pensaba que hoy iba a estar bien. Pero, no fue así.... No diré nada más".

Hora de decir adiós

Cuando llegó el domingo por la noche, y la estrategia de neumáticos de Ricciardo había fallado al encontrarse luchando en la parte trasera, estaba claro dentro de su propia cabeza que esto era todo.

Eso explica por qué estaba tan dispuesto a ir a por la vuelta rápida y por qué, una vez que la bandera a cuadros estaba hecha y se quitó los guantes en el parc ferme, se quedó quieto en el coche durante un rato, disfrutando de sus últimos momentos como piloto de F1.

Incluso sin un anuncio formal sobre las cosas, para aquellos fuera de Red Bull y el campamento de Ricciardo, lo que estaba sucediendo era bastante obvio - sólo necesitaba la confirmación final.

Aquellos que querían decir adiós a Ricciardo sabían que el domingo por la noche era el momento adecuado, ya que incluso Lando Norris fue visto apareciendo en el garaje de RB a altas horas de la noche para decir adiós a su ex compañero de equipo.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, llega a la pista Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

¿Podría Ricciardo haber tenido una mejor despedida para su último fin de semana en la F1? Por supuesto. Y en base a la adulación que recibió cuando se hizo pública la noticia, sin duda habría sido una ocasión alegre y emotiva.

¿Le habría gustado a Ricciardo? Sí. ¿Lo habría querido Red Bull? Por supuesto.

Sin embargo, la retrospectiva ofrece una visión 20/20, y la multitud de factores interconectados -algunos de los cuales se contradecían entre sí- significó que la oportunidad de que eso sucediera se escapó por la red.

Y quién sabe, si ambas partes hubieran tenido tiempo de nuevo, las cosas se habrían hecho de otra manera.

Pero como el propio Ricciardo señaló en las redes sociales cuando se hizo pública la noticia de su salida de la F1, la F1 te ofrece lo bueno y lo malo a partes iguales.

"Siempre tendrá sus altos y bajos. Pero ha sido divertido y la verdad sea dicha, no lo cambiaría", dijo. "Hasta la próxima aventura".