Kubica sobre su regreso con Williams: No podría haber sido peor

Robert Kubica fue uno de los grandes talentos de la Fórmula 1 en la segunda mitad de la década de 2000, y muchos creían que el piloto polaco tendría todo el derecho a luchar por los títulos mundiales en futuras temporadas.

Pero el destino del ex piloto de Renault dio un giro inesperado cuando se estrelló y estuvo a punto de perder una mano en un accidente de rallies. Kubica regresó milagrosamente a la Fórmula 1 con Williams, pero no pudo repetir su éxito anterior.

"Sé que mi vida profesional ocupa el 90% de mi tiempo", declaró Kubica a Przeglad Sportowy tras ampliar recientemente su colaboración con el patrocinador polaco Orlen.

"Cuando salgo en bicicleta, pienso en las carreras. Todo mi programa diario y anual está subordinado a lo que me espera en el coche. Por un lado, eso es positivo, pero por otro, estoy a punto de cumplir 40 años y empiezan a surgir otros pensamientos: ¿cuál es mi próximo paso en la vida?".

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42, George Russell, Williams Racing FW42, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Como es bien sabido, aunque Kubica sumó un punto durante su etapa en Williams, George Russell fue capaz de rendir significativamente mejor, siendo la diferencia entre ambos especialmente notable en la calificación.

"Con los años me he dado cuenta de que no tengo que correr a toda costa", continuó el piloto polaco, que ahora está más centrado en disfrutar de donde está. "Quiero encontrar el ambiente adecuado en el que pueda sentirme cómodo.

"En cuanto a volver a la Fórmula 1, puedo decir que desde el punto de vista deportivo, no podría haber sido peor cuando acabé en Williams".

"Honestamente, tengo mucho respeto por ese equipo porque había bastante gente allí que realmente sabía lo que estaba haciendo", dijo Kubica. "Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, por desgracia".