La F1 lanza la campaña "Five Lights" narrada por Colin Farrell

La Fórmula 1 ha lanzado una nueva campaña global de marketing, Five lights, antes de su regreso del parón de verano con el Gran Premio de Países Bajos. La campaña será narrada por Colin Farrell, actor nominado al Oscar.

El filme de 90 segundos, que se estrenó el 16 de agosto, incluye apariciones de los 22 pilotos actuales. Con la canción Reign de UNKLE con Ian Brown, el video cubre la cuenta atrás previa a la carrera mientras se enciende cada una de las Five lights, de ahí el título.

La campaña Five lights se desarrollará en plataformas digitales y redes sociales hasta el 13 de septiembre, y también aparecerá en seis ubicaciones publicitarias de alto perfil en el Reino Unido y Estados Unidos.

En Londres, la campaña ocupará pantallas en Piccadilly Circus y The Outernet. En Estados Unidos, se verá en Times Square, New York, en Caesars Palace en Las Vegas Strip y en Sunset Boulevard, y en The Moxy en Los Angeles.

"Five lights captura uno de los momentos más poderosos de Fórmula 1, cuando la anticipación, la emoción y la presión se unen justo antes de que comience la carrera", dijo la directora comercial de F1, Emily Prazer.

"Mientras regresamos para la segunda mitad de lo que ya ha sido una temporada increíble, queríamos crear algo que reflejara la emoción de nuestro deporte y la conexión que nuestros aficionados sienten con los equipos y los pilotos cada fin de semana de carrera".

En el momento de redactar este artículo, la campaña ha alcanzado más de 141,000 visualizaciones en YouTube y ha recibido 11,000 me gusta.

La campaña llega antes del regreso de la F1 para el Dutch Grand Prix. Tal como están las cosas actualmente, Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera el campeonato de pilotos con 219 puntos, seguido por el siete veces campeón Lewis Hamilton con 169 y George Russell con 160.

En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 379 puntos, Ferrari es segundo con 307 puntos y McLaren ocupa el tercer lugar con 220 puntos.