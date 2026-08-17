¿Por qué el proyecto de Honda F1 es completamente diferente al de sus años con Red Bull?

Cuando Adrian Newey compareció en la rueda de prensa de los directores de equipo de la FIA durante la primera prueba de la temporada de Fórmula 1 en Melbourne, el legendario diseñador acaparó la atención por varias razones.

Newey habló abiertamente sobre los problemas con las baterías de Honda, reconoció que su papel como director del equipo le había distraído en cierta medida de sus tareas de diseño y afirmó —con cierta exageración — que Honda se había dedicado principalmente a los paneles solares en los últimos años.

Sin embargo, podría decirse que el comentario más interesante aún estaba por llegar. Se trataba de la revelación de que la dirección de Aston Martin no había descubierto hasta noviembre de 2025 que la composición del equipo de F1 de Honda era completamente diferente a la que había tenido durante sus años de gloria con Red Bull.

El hecho de que esto no quedara claro hasta noviembre de 2025 sigue sonando extraño, teniendo en cuenta que el acuerdo ya se había cerrado en 2023. ¿Qué dice eso del trabajo previo que Aston Martin había —o no había— realizado? ¿Acaso el equipo no sabía exactamente a qué se estaba comprometiendo años antes?

Aunque esto plantea dudas sobre el enfoque de Aston Martin, hay una explicación lógica por parte de Honda. Shintaro Orihara, director de pista e ingeniero jefe de General , afirma que está estrechamente relacionado con la filosofía general del fabricante japonés.

"Honda es una empresa muy singular. Por eso, siempre, cómo decirlo, el personal se mueve entre los proyectos de coches de serie y el proyecto de Fórmula 1", explicó Orihara a Motorsport.com.

"El año pasado contamos con mucha gente —no nueva, pero sí con gran talento— procedente de proyectos de coches de serie y con otras personas que habían trabajado en el proyecto de Red Bull.

"Siempre desarrollamos el talento en nuestro proyecto de Fórmula 1 para potenciar los conocimientos de Honda".

La idea es que la empresa en su conjunto se beneficie de los conocimientos adquiridos en la F1, aunque formar el proyecto con personal mayoritariamente nuevo también conllevó importantes inconvenientes.

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Tras su salida oficial de la F1 a finales de 2021, la mayor parte de la plantilla fue reubicada, tras lo cual Honda reconstruyó su equipo de F1 con personal nuevo Foto: Honda Racing Corporation

Durante la fase inicial de desarrollo se echaba en falta experiencia específica en la F1 y, según Orihara, Honda acabó llegando precisamente a esa conclusión.

"Probablemente, a finales del año pasado, nuestro nivel global de desarrollo humano no era suficiente para el nivel de la Fórmula 1", reconoció el japonés.

"Y luego, en los entrenamientos de invierno, hemos pasado por momentos bastante difíciles, pero esos momentos han hecho crecer a nuestra gente. Han aprendido muchas cosas sobre lo que necesitamos para trabajar en la Fórmula 1.

"Ya contaban con conocimientos suficientes y habilidades de alto nivel, pero [gracias a esos momentos difíciles] adquirieron experiencia sobre cómo deben trabajar en la Fórmula 1".

Los primeros meses de 2026 han supuesto una curva de aprendizaje muy pronunciada, en la que el personal sin experiencia se ha adaptado rápidamente a las exigencias de la F1.

Honda también ha tomado medidas por otra vía. Cuando a finales de 2025 quedó claro que su plantilla no estaba al nivel requerido, Orihara afirma que se reincorporó al proyecto de F1 a varios empleados de Honda con experiencia de la época de Red Bull, simplemente para aportar rápidamente una inyección adicional de experiencia y conocimientos técnicos.

Con su actualización para Zandvoort, que ya se ha probado durante una jornada de rodaje en Hungría, Honda espera dar un primer paso significativo Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

En combinación con la experiencia adquirida por los miembros más nuevos del equipo, Orihara cree que la operación de Honda en la F1 se encuentra ahora al nivel requerido.

Esto explica en parte la difícil fase de puesta en marcha —aunque varios factores han influido —, pero también por qué Honda mira hacia el futuro con mayor confianza.

"Además, nuestro nuevo personal ha adquirido experiencia gracias a las pruebas de invierno", añadió Orihara. "Creo que, desde entonces, hemos avanzado mucho en lo que respecta al desarrollo de nuestra plantilla.

"Y ahora estoy convencido de que nos encontramos en una buena posición para desarrollar una unidad de potencia sólida y también una gestión energética eficaz [para los próximos años]".

Honda ya ha indicado que, con la actualización de su en Zandvoort, quiere volver a lo que Orihara denomina el "campo de batalla" en cuanto al rendimiento de la unidad de potencia, antes de fijarse como objetivo volver a ser un "competidor de primer nivel" en la F1 a finales de 2027 o principios de 2028.