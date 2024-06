Charles Leclerc se vio obligado a retirarse del Gran Premio de Canadá del domingo, primero víctima de un problema de motor que no apareció hasta la tercera vuelta, y después de una arriesgada estrategia que acabó perjudicándole. El problema de motor, cuya causa aún se desconoce, hizo que el piloto de Ferrari perdiera 1,2 segundos en línea recta, es decir, entre 20 y 25 km/h.

En la vuelta 25, a la vista del ritmo debilitado del monegasco, Ferrari sacó fuerzas de flaqueza y llamó a Leclerc a boxes para que pusiera neumáticos duros, justo cuando la lluvia iba a volver al Circuito Gilles-Villeneuve. Mientras cambiaba los neumáticos, el piloto reajustó su motor, lo que pareció solucionar el problema, pero al mismo tiempo le costó 30 segundos, suficientes para salvar el día de cara al final de la carrera.

Sin embargo, tras salir último y a más de 20 segundos del pelotón, Leclerc volvió a boxes unas vueltas más tarde para cambiar de nuevo a intermedios, ya que la pista estaba demasiado mojada para neumáticos lisos. Como iba una vuelta por detrás de los líderes de la carrera, Ferrari decidió retirar el coche.

A pesar de la dificultad de la carrera, Leclerc admite que la Scuderia tuvo que arriesgarse a correr con neumáticos de banda blanca, ya que dado el rendimiento del piloto en el momento de la primera parada en boxes, la carrera habría sido inútil.

"Ha sido un infierno de principio a fin.Tuvimos un problema con el motor desde las primeras vueltas, y perdíamos 1,2 segundos en las rectas", explicó Leclerc a Canal +."Siguió así hasta la parada en boxes, cuando nos detuvimos para poner slicks cuando la pista aún estaba demasiado mojada, pero tuvimos que arriesgar porque, en cualquier caso, íbamos a terminar fuera de los puntos."

"He hecho un reset en el coche al llegar a boxes y por arte de magia, no sabemos qué ha pasado, pero después ha funcionado un poco mejor, pero el par a la salida de las curvas era súper inconsistente, así que era imposible pilotar. Así que tendremos que echarle un vistazo. En cualquier caso, la carrera estaba perdida desde el momento en que tuvimos ese problema con el motor".

Preguntado por si le preocupaban las próximas carreras, el monegasco no pareció inmutarse, dada la vaguedad que rodea a las causas del problema de motor: "No, no me preocupa necesariamente para el resto de la temporada, después tendremos que analizar qué ha pasado exactamente, porque realmente no sé [qué es]."