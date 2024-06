"¿La fiesta? Estuvo bien, aunque no soy el piloto más festivo del paddock, diría que todo fue bien. El dolor de cabeza del lunes no fue tan malo". Charles Leclerc llegó a Montreal en la onda positiva del éxito cosechado en casa, una victoria que seguía vigente. "Descansé después de una semana que en general fue muy agotadora, pero ya el martes siguiente estaba al 100%".

Leclerc sabe muy bien que la Fórmula 1 corre rápido, cada fin de semana de carrera convierte el anterior en un recuerdo lejano y, sobre todo, siempre hay una nueva prueba que superar. La que enfrentará a Ferrari en Montreal parece estar al alcance de la mano, pero cuando a Charles le dicen que Lando Norris ha señalado al garaje de la Scuderia como favorito para ganar el domingo, Leclerc sonríe.

"Siempre es así, un fin de semana lo dice Helmut (Marko), al siguiente aquí está Lando, la verdad es que nadie quiere llegar a la víspera de un fin de semana que le digan que es favorito. Y por supuesto no voy a ser yo quien lo diga, mejor pasar la pelota a otros. Sin embargo, es cierto que estamos muy cerca de McLaren y Red Bull, así que creo que al final el resultado de la etapa premiará a quien haga el mejor trabajo".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Erik Junius

"Luego no hay que olvidar la variable de la lluvia, ya que todavía no hemos rodado con estos monoplazas en condiciones de pista mojada. A día de hoy no sabemos exactamente cuáles pueden ser los valores en el campo si llega la lluvia, pero si pudiera elegir apostaría por una clasificación en mojado y una carrera en seco. La carrera en mojado siempre es complicada desde el punto de vista de la estrategia, y si tienes un buen rendimiento no quieres más variables."

A continuación, Leclerc pasó al momento Ferrari, haciendo balance del crecimiento del equipo. "Creo que hemos tenido un enfoque muy bueno en los últimos siete u ocho meses, hemos sido muy rápidos a la hora de solucionar los problemas y creo que esa es la razón principal por la que hoy somos el equipo que más ha mejorado. Luego está la facilidad de conducción del SF-24, que es la mayor diferencia con respecto al año pasado, y eso nos da mucha confianza. Este fin de semana estamos por tercera vez consecutiva en una pista que tiene bordillos importantes, en este frente nuestro coche rinde bien, pero creo que Red Bull volverá a estar delante en Barcelona, aunque espero equivocarme".

Para Charles, Red Bull sigue siendo el coche a batir, pero la tendencia positiva de Ferrari le da confianza. "Seguimos un paso por detrás de ellos, pero no estamos tan lejos, además en comparación con el año pasado no nos hemos dejado muchos puntos por el camino, lo cual es crucial. Entonces no perdemos tiempo en tomar decisiones, y hasta ahora -toco madera- las decisiones han sido muy a menudo las correctas. Hay una actitud diferente, no hay miedo a equivocarse, si estamos convencidos de que una dirección es la correcta la tomamos aunque seamos conscientes de que puede presentar riesgos. En el pasado éramos probablemente un poco más conservadores.

"Aún queda trabajo por hacer", concluyó Leclerc, respondiendo sobre los frentes en los que el SF-24 puede mejorar más, "uno de nuestros puntos débiles son las curvas largas y lentas. Tuvimos algunas dificultades en China por ese motivo, sigue siendo un área en la que tenemos que mejorar el coche. Diría que es el área principal en la que tenemos que centrarnos, luego hay otros pequeños detalles, pero dado el equilibrio actual si los sumas marcan la diferencia."

"Obviamente un nuevo paquete con un poco más de carga aerodinámica y un poco menos de drag sería suficiente para cerrar la brecha, porque al final estamos hablando de dos décimas y media en el peor de los casos, que es muy poco, un puñado de centésimas por curva. Optimizando nuestro paquete ya podemos ganar una décima, y eso significaría reducir la diferencia a la mitad, pero en conclusión si tengo que señalar el frente donde más podemos recuperar son las curvas largas a baja velocidad.