Marko: Checo Pérez tiene que rendir, tiene contrato, pero debe estar cerca de Max

Helmut Marko, asesor de deporte motor de Red Bull, se mostró satisfecho por la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de los Estados Unidos obtenida por Max Verstappen y señaló que el contrato de Checo Pérez se mantiene vigente.

Sergio Pérez quedó eliminado en la SQ2 en la posición 11 y fue superado por el japonés Yuki Tsunoda. El piloto de RB logró en su última vuelta adelantar al mexicano para colocarse dentro de los 10 mejores, mientras que el mexicano quedó resignado a la fila 12 de la parrilla de salida.

Al hablar sobre el desempeño de Checo Pérez, Helmut Marko dijo: “Todavía no he hablado con él. Acaba de decir por radio que con neumático blando no tenía agarre”, indicó el austriaco quien comentó que en el corto plazo el futuro del mexicano no está en juego, pero lanzó una advertencia.

“No, no, él tiene un contrato. Sólo tiene que rendir. Tiene que ser competitivo. Tiene que estar más cerca de Max. Por supuesto, Max es el piloto más rápido, por lo que no puede vencerlo. Todo el mundo sabe eso”.

En contraparte, indicó que el resultado de Verstappen muestra que las modificaciones realizadas al RB20 parecen ser un paso adelante para alcanzar a McLaren y luchar por el campeonato de constructores, pero también mantener la ventaja en el de pilotos ayudando a que el holandés se sintiera más cómodo.

“Nos ha ido muy bien. Creo que los cambios que hemos hecho o las actualizaciones que hemos traído son realmente buenos. Estamos de vuelta”, dijo Marko antes de ser interrumpido para felicitar al holandés.

“Además el coche es más predecible. Podemos luchar por una victoria por nuestros propios puntos fuertes”, finalizó el asesor de Red Bull quien tuvo palabras de elogio para Liam Lawson quien arrancará desde el final de la parrilla por modificaciones en su unidad de potencia.

“Estuvo muy bien. Mala suerte que su última vuelta fuera eliminada por los límites de la pista, pero él nunca había estado aquí. No había estado en el coche durante mucho tiempo. Así que está bien lo que hizo”.