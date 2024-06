¿Hay cláusula de rendimiento en el nuevo contrato de Checo Pérez? Marko lo explica

Helmut Marko ha dejado en claro que el nuevo contrato de Sergio Pérez es por dos temporadas, pero como es clásico en el asesor de Red Bull Racing, también indicó que este tipo de acuerdos siempre pueden tener modificaciones.

En entrevista con Motorsport.com, Marko declaró que la decisión de mantener a Checo Pérez con un acuerdo hasta el 2026 se basó en dar continuidad a una sociedad exitosa que han tenido tanto con el latino como en el trabajo en conjunto con Max Verstappen.

“Queríamos mantener la continuidad en el equipo. Max y Checo se entienden muy bien, así que diría que era una decisión lógica”, dijo Marko antes de externar que se entienden algunas dudas que pueden existir desde el exterior debido a los resultados del mexicano que no siempre son tan constantes como los del holandés. “Al final, Checo está cumpliendo. Tiene algunos altibajos, pero sigue siendo un piloto muy rápido”.

El austriaco agregó que, de cara al nuevo reglamento 2026, es vital tener a dos competidores fuertes en los que el equipo confíe, especialmente ante el estreno de un nuevo coche, pero también de un nuevo sistema de motores donde Red Bull dejará Honda para iniciar su alianza con Ford.

“Por supuesto que es importante. Tiene muchos conocimientos y experiencia, pero lo más importante es obtener la mejor información de ambos pilotos para el equipo, para asegurarnos de que el equipo también sea competitivo entonces”.

El acuerdo de dos años con Checo Pérez en Red Bull para el 2026

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Al referirse del acuerdo de dos años anunciado por Red Bull, Marko indicó que no hay nada diferente a otros contratos que ha hecho el equipo, esto ante la duda de los medios si existe un año asegurado, 2025, y un 2026 que dependería de los resultados del mexicano y que, en caso de no concretarse, podría no ser válido.

“Los contratos de Fórmula 1 siempre tienen cláusulas, pero en general es un contrato de dos años”, expresó Marko.

El austriaco fue cuestionado sobre la posibilidad de, en un futuro, ver a Yuki Tsunoda en un asiento de Red Bull y la posible renovación en RB, a lo que Marko respondió: “Tiene que seguir rindiendo como hasta ahora. Veamos qué le depara el futuro. Su desarrollo es realmente bueno, aunque ha llegado un poco más tarde de lo que esperábamos, pero yo diría que ahora es un piloto de primera.