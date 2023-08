Marko hace una propuesta a Alpine que ayudaría a Andretti

Helmut Marko cree que Alpine debería simplemente venderse a Andretti, que así podría llegar por fin a la parrilla de la F1. Los estadounidenses llevan mucho tiempo trabajando en ello y presentaron su solicitud a la FIA a principios de este año, y se espera que el proceso de evaluación concluya en las próximas semanas.

El plan de Michael Andretti se enfrenta, por supuesto, a una fuerte oposición por parte del sector, pero recientemente ha declarado que, a pesar de que mucha gente le dice que compre una escudería, no puede hacerlo porque no hay ninguna en venta. Marko, por su parte, se limitó a decir que la Alpine, actualmente en apuros, podría ser una buena compra para Andretti.

"Andretti debería comprar Alpine. Sería lo mejor para todos. La Fórmula 1 mantendría sus diez equipos, Andretti entraría y Renault seguiría ahí", declaró Marko a la cadena alemana Sport1.

El consultor también habló sobre uno de los temas de la reciente reunión de la Comisión de la F1, la percibida desventaja de Renault en materia de motores. Se dice que los franceses sufren actualmente un déficit de potencia de entre 20 y 30 caballos, a pesar de la congelación del desarrollo de motores. Hay, por supuesto, varias soluciones posibles, y a algunos les gustaría que Renault se pusiera al día artificialmente.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Alpine

Pero Mercedes y Ferrari, comprensiblemente, no quieren hacerlo, y Marko está de acuerdo. "Entiendo los problemas de Alpine. No se trata sólo del rendimiento del motor. Si estás demasiado atrás, tienes que comprometer la puesta a punto del coche para ser más rápido en la recta."

"Pero estás comprometiendo la manejabilidad del coche. No estamos explícitamente en contra de ponerse al día, pero tienes que demostrar claramente que estás significativamente por detrás. Es importante que se tomen medidas que no nos debiliten, así que aún no se ha tomado una decisión al respecto."