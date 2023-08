Vettel desmiente rumores de regresar al automovilismo en Fórmula E

El regreso de Sebastian Vettel al automovilismo no se va a producir, al menos de momento. El tetracampeón de Fórmula 1 ha desmentido los rumores de que podría volver al deporte como piloto del equipo ABT Cupra en Fórmula E la próxima temporada.

Vettel se despidió de la F1 a finales del año pasado tras 299 Grandes Premios y cuatro títulos con la promesa de que volvería en el futuro, pero sin especificar cuándo ni en qué categoría, centrándose en pasar un año sabático con su familia en Suiza.

Sin embargo, recientemente, en una entrevista con el responsable de ABT-Cupra en F-E, Thomas Biermaier, se planteó la posibilidad de que el alemán compitiera en la categoría para el equipo germano, lo que "casaría" con la defensa de Vettel de las causas medioambientales.

Al confirmar la marcha de Robin Frijns de la escudería, y ser preguntado por un sustituto, Biermaier se mostró 'sugerente' en una entrevista concedida al canal alemán Ran: "Quizá [el asiento] vaya a Suiza, allí hay pilotos muy comprometidos con el medio ambiente y que hacen mucho trabajo relacionado con la sostenibilidad".

Sebastian Vettel Photo by: JEP / Motorsport Images

La declaración bastó para que muchos asociaran la información con Vettel. Pero ahora el tetracampeón ha negado la posibilidad.

"No estoy en negociaciones para correr en la Fórmula E con ABT Cupra ni con ningún otro equipo. Se han puesto palabras en mi boca, y me gustaría aclarar que actualmente no estoy considerando un regreso al automovilismo", declaró Vettel quien este año ha visitado el paddock de la Fórmula 1 pero sin iniciar negociaciones con algún equipo.