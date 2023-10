McLaren está animado por los primeros datos del coche 2024

En Japón llegó el primer doble podio de la temporada para McLaren, capaz por fin de encajar todas las piezas del puzzle para lograr un resultado que se les había escapado en otras ocasiones. Una satisfacción que forma parte de la senda de recuperación que la escudería de Woking había anunciado a principios de año, consciente de que la primera parte de la temporada resultaría complicada tras incumplir los objetivos aerodinámicos para el invierno.

La esperanza era dotar a los pilotos de un coche capaz de luchar de forma constante al menos por las ocho primeras posiciones al final de la temporada, sin olvidar, de hecho, que al principio de la temporada incluso la zona de puntos parecía a menudo casi un espejismo.

El primer paso fue revolucionar el área técnica con el adiós de James Key, lo que dio lugar a una nueva organización y a la llegada de nuevos técnicos en los próximos meses. Con la estructura técnica apuntalada, el equipo se centró en las mejoras, llevando a Bakú el primer paquete sustancial, al que siguieron otros en Austria, Gran Bretaña y Singapur. Dado el gran trabajo entre bastidores para acelerar la producción de las nuevas piezas, no todos los componentes llegaron al mismo tiempo, hasta el punto de que también se suministraron a los pilotos en momentos diferentes. Debido a su mayor experiencia, Lando Norris siempre tuvo prioridad sobre Oscar Piastri, un piloto prometedor pero que aún debutaba en la categoría.

Lando Norris, McLaren, 2ª posición, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3ª posición, Rea Stella, Team Principal, McLaren Fotografía de: Steven Tee / Motorsport Images

El crecimiento durante el campeonato del mundo también ha puesto en su punto de mira a Aston Martin, de quien ha reducido a la mitad la diferencia en la clasificación de Constructores tras el parón veraniego. Sin duda, el margen sigue siendo bastante amplio pero, paso a paso, McLaren se está acercando de forma importante. Sin embargo, el director del equipo, Andrea Stella, no quiso fijarse ningún objetivo.

"Me centro en el proceso [de crecimiento]. Puedes tener objetivos, puedes decir que estos son mis dos o tres hitos desde el punto de vista de los resultados. Pero en realidad no trabajas en función de esos objetivos, sino del ritmo más rápido y razonable que puedas mantener en el desarrollo.

"Si vas demasiado rápido, puedes empezar a saltarte pasos, tomar atajos, acabar con cosas que no funcionan, porque no has sido lo suficientemente metódico. Mirando la temporada, creo que si realmente queremos fijarnos en las mejores expectativas, estamos ligeramente por delante de donde habríamos esperado estar incluso en la previsión más optimista. Y eso es mérito y testimonio del buen trabajo realizado a nivel técnico, operativo y en carrera en McLaren y por todos los implicados.

Este enfoque metódico del desarrollo es crucial para Stella, a quien también se le hizo una comparación con la situación de Aston Martin, que era muy rápido al principio de la temporada pero que, a medida que sus rivales le han ido alcanzando, ha retrocedido en la clasificación. Precisamente por eso, McLaren está intentando ser lo más rigurosa posible en su camino de desarrollo, para no pasarse de la raya y acabar en un territorio del que luego sería difícil salir.

Desarrollo del fondo del McLaren MCL60 Foto de: Giorgio Piola

"Estamos tratando de ser lo más rigurosos posible, desde el punto de vista del desarrollo, para asegurarnos de que no tomamos atajos al punto de no tener que llegar y decir: 'No, tenemos que desarrollar más rápido', y luego empezar a saltarnos algunos de los pasos metódicos que hemos aplicado hasta ahora.

"Pero creo que todo el mundo en McLaren, especialmente la dirección técnica, es consciente de que el ritmo de desarrollo ya es rápido. Y eso es lo que tenemos que seguir persiguiendo. Y entonces veremos, cuando estemos en Bahréin el año que viene, quién ha sido capaz de desarrollarse más rápido. Con Aston Martin hemos visto que durante el invierno es posible dar grandes pasos adelante, o como con McLaren, que también es posible hacerlo durante la temporada.

Se acerca el final de la temporada 2023 y, a estas alturas, gran parte de la atención de los equipos ya está puesta en el coche de 2024. Con un paso adelante tan importante con el campeonato en marcha, el primer punto de la lista será reconfirmar. Por el momento, Stella se muestra animado por las cifras registradas en la fase de desarrollo del coche mundialista del año que viene.

"De momento, estamos animados por el desarrollo que vemos en el coche del año que viene. Al mismo tiempo, creo que es lo mismo para todos. Porque ahora mismo algunos conceptos empiezan a estar bastante claros, creo, en todo el paddock, así que... No sabemos si estamos desarrollando más rápido que otros equipos".

"Especialmente no sabemos si estamos desarrollando más rápido que Red Bull. No olvidemos que creo que Mercedes ha descubierto en qué tiene que trabajar. Y sospecho que se recuperarán a lo grande", añadió Stella.