McLaren: en Spa se estrena un nuevo alerón trasero, pero no es la versión "Macarena"
El equipo de Woking introduce una modificación en la parte trasera del MCL40 a la espera de que llegue a Hungría un nuevo paquete de actualizaciones que se completará allí. Neil Houldey, director técnico de ingeniería, sigue temiendo que sea un fin de semana difícil, como en Silverstone.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
McLaren quiere reaccionar: el Gran Premio de Gran Bretaña fue complicado para el equipo de Woking, que tuvo que conformarse con el cuarto puesto de Lando Norris, y las previsiones para Spa-Francorchamps apuntan a que la prueba en las Ardenas también será complicada, a la espera de que, la semana siguiente, en Hungría, se estrene la primera parte de un importante paquete de actualizaciones para el MCL40.
Neil Houldey, director técnico de ingeniería, ha sido claro a la hora de definir las ambiciones del equipo papaya: "Nuestra preparación ha sido meticulosa, con un amplio trabajo de simulación para anticiparnos a lo que sabemos que será un fin de semana muy exigente en cuanto a la gestión de la energía. Llegamos a Spa con un nuevo alerón trasero, una actualización que teníamos prevista como parte del proceso de desarrollo del monoplaza".
"Confiamos en que esta actualización aportará algo más de rendimiento a nuestro coche, pero somos plenamente conscientes de que, tras un Gran Premio de Gran Bretaña complicado, sobre todo en términos de rendimiento puro, esta carrera tampoco será fácil y, por lo tanto, no esperamos grandes cambios en cuanto a competitividad".
La principal preocupación se centra en la gestión de la energía en un circuito con rectas muy largas y pocas frenadas exigentes: "El Gran Premio de Bélgica será increíblemente exigente desde el punto de vista de la gestión de la energía y es, sin duda, uno de los circuitos más críticos del calendario. Prevemos que tendremos que lidiar con el "superclipping", que pondrá a prueba tanto al coche como a los pilotos".
Spa-Francorchamps es un circuito muy impredecible en lo que respecta al tiempo...
"Esperamos un tiempo muy inestable. Aunque la lluvia presenta sus dificultades, la consideramos una oportunidad valiosa para poder por fin hacer rodar el coche sobre el agua y comprender su comportamiento en condiciones de baja adherencia, lo que podría proporcionar datos cruciales para el resto de la temporada".
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