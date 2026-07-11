Los cambios que piensa Ferrari para mantener un nivel ganador en Spa

Ferrari se prepara Spa-Francorchamps. Dos victorias en las últimas tres carreras indican una Scuderia protagonista que quiere borrar el GP de Austria como incidente aislado. Es más, el Red Bull Ring sirvió para entender cuál es el camino maestro para el desarrollo del SF-26. La consigna es una sola: descargar la aerodinámica.

El circuito que serpentea por los bosques de las Ardenas, al menos sobre el papel, no es favorable a Ferrari, pero lo mismo se decía antes de Silverstone, donde los representantes del equipo de Maranello estaban dispuestos a aceptar una desventaja respecto a Mercedes de medio segundo.

El Cavallino no rechaza la filosofía de los últimos tiempos: atreverse con valentía, sin miedo. Por eso, en Bélgica dará un paso adelante, cambiando de rostro respecto al coche que ganó en Gran Bretaña con Charles Leclerc.

La idea es renunciar al sistema STM por primera vez esta temporada. En las largas rectas de Spa-Francorchamps, Ferrari utilizará el escape único sin el denominado Flick Tail Mode: en la primera práctica libre de Austria, el novato Dino Beganovic pilotó el Ferrari de Leclerc y, entre los distintos experimentos aerodinámicos realizados, completó una tanda sin el escape soplado, adelantando una configuración que había sido concebida específicamente para Bélgica.

Detalle técnico del sistema FTM del Ferrari SF-26. Photo by: Paul Foster

Loic Serra, director técnico del Cavallino, quiere recuperar los 7 caballos que la oclusión del escape le cuesta al motor, sabiendo que puede prescindir del aumento de carga que el sistema asegura en el tren trasero. La FIA, en la primera redacción del reglamento 2027, ha oficializado que cualquier intento de soplar el escape estará prohibido, por lo que los aerodinamistas de todos modos deberán desarrollar otra ocurrencia para restablecer la carga aerodinámica en el tren trasero.

Ferrari, además, debería aprovechar también la última evolución del ala reversible. Mientras que la solución de Red Bull ha acabado bajo la lupa de la Federación Internacional tras dos fallos de cierre de los perfiles móviles que causaron dos feos accidentes a Max Verstappen (en clasificación en Austria en la curva 9 y en la vuelta 47 en Gran Bretaña en Stowe), la Scuderia no teme problemas, al ser el único equipo que ha logrado poner a punto una solución perfectamente funcional.

Ferrari SF-26: en Spa-Francorchamps podría debutar una versión más extrema del alerón "Macarena". Photo by: Roberto Chinchero

La versión del RB22 está mostrando deficiencias imprevistas, con dos fallos diferentes, y McLaren, que desarrolló su propia interpretación del concepto, todavía no ha encontrado la eficiencia que buscaban los ingenieros liderados por Rob Marshall. En Maranello, en cambio, deberían estrenar una versión que abre una ranura entre los flaps reversibles y el perfil principal. Esta nueva solución debería aportar unos 11 km/h adicionales de velocidad al final de las rectas.

La configuración aerodinámica para Bélgica podría completarse con un fondo más descargado entre los ya vistos, si no existe el riesgo de lluvia que desde siempre acompaña las citas en Spa. Las previsiones meteorológicas, por el momento, también incluyen agua, pero en este caso la roja podrá elegir qué elementos podrá recuperar.

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, en el día de filmación en el Madring. Photo by: Ferrari

A pesar de lo que se viene diciendo, no es cierto que se haya reducido el trabajo de preparación en el simulador; al contrario. Participe o no Lewis Hamilton, siempre reacio al trabajo indoor, la actividad nunca se ha detenido con Leclerc y los excelentes probadores.

La gestión de la energía es uno de los aspectos que se está experimentando: la pista de las Ardenas no presenta las dificultades de recarga de Silverstone, pero sin duda es un trazado que se encuentra a medio camino en una clasificación teórica de aquellos donde es más complejo usar bien la parte eléctrica.