Lando Norris completa su primera sesión de pruebas con Hypercar de McLaren para Le Mans

El actual campeón de Fórmula 1, Lando Norris, completó este lunes en Portimão su primera sesión de pruebas completa al volante del McLaren MCL-HY Le Mans Hypercar.

Tras el Gran Premio de España de Fórmula 1 del pasado fin de semana en el nuevo circuito de Madrid, en el que un "coche de seguridad virtual" inoportuno le privó de la victoria, Norris cruzó la frontera hacia Portugal para realizar una sesión de pruebas de un día.

El británico completó 38 vueltas en el Circuito Internacional de Algarve, sede del Gran, a bordo del bólido propulsado por un motor V6, acumulando un total de 177 millas a lo largo del día. McLaren indicó que su programa incluía probar varios elementos de desarrollo y aportar sus impresiones gracias a su amplia experiencia en la F1.

En su primera prueba con el LMDh, Norris contó con la ayuda de los pilotos de McLaren para 2027, Mikkel Jensen y Laurens Vanthoor, quienes realizaron más trabajo para desarrollar el coche de cara al debut de la marca británica en la categoría Hypercar en 2027.

"En primer lugar, muchas gracias al equipo McLaren Hypercar por permitirme pilotar el MCL-HY", afirmó. "Ha sido estupendo que me dieran la oportunidad de divertirme un poco y probar algo nuevo, sobre todo durante sus intensos preparativos para el año que viene.

"Creo que también hemos recopilado algunos datos valiosos, y espero haber podido aportar un punto de vista diferente, con nuevas sensaciones, comentarios y perspectivas, lo cual resulta útil para el equipo en este periodo crucial de pruebas.

"Para mí, personalmente, fue genial trabajar con este equipo, y también fue emocionante probar un nuevo vehículo. Hacía años que no realizaba una prueba en condiciones con nada que no fuera un monoplaza de F1, así que el hecho de poder probar algo diferente, sobre todo formando parte de la familia McLaren, fue muy especial.

"Ha sido un día divertido al volante de un coche rápido en un circuito estupendo, ayudando al equipo a prepararse para el inicio del WEC el año que viene. Muchísimas gracias a todos los que han participado; estoy deseando volver a subirme al coche en el futuro".

La prueba del lunes se produce después de que Norris probara el MCL-HY de por primera vez con motivo del debut público del coche en el Festival of Speed de Goodwood, celebrado en julio.

El director de McLaren Racing, Zak Brown, ya había mostrado interés en alinear tanto a Norris como a Oscar Piastri en la prueba más prestigiosa del Campeonato Mundial de Resistencia, aunque tal participación podría depender de que el equipo disponga de un tercer coche adicional.

La participación en Le Mans solo sería posible si no entra en conflicto con los compromisos de Norris en la F1 el año que viene.

Aunque el calendario completo del WEC de 2027 ya se dio a conocer hace tres meses, con Le Mans programada para el fin de semana del 12 al 13 de junio, la F1 aún no ha publicado su calendario para el próximo año debido a la guerra en Asia Occidental.

Lando Norris, McLaren Foto: McLaren

En declaraciones realizadas el lunes, el director del equipo McLaren Hypercar, James Barclay, dejó la puerta abierta a futuras participaciones de Norris.

"En McLaren Racing todos somos pilotos, y competir en Fórmula 1, IndyCar y el Campeonato Mundial de Resistencia genera emocionantes oportunidades entre series", afirmó.

"Lando tenía muchas ganas de pilotar el MCL-HY más allá de su carrera en Goodwood Hill, así que le invitamos a unirse a nuestra prueba privada en Portimão. Tal y como esperábamos, se adaptó muy rápidamente, se integró a la perfección y aportó valiosos comentarios para apoyar el desarrollo del coche.

"Fue un placer contar con él en el equipo; le deseamos todo el éxito para lo que queda de temporada de Fórmula 1 y esperamos darle pronto la bienvenida de nuevo al equipo McLaren Hypercar".

Lando Norris, McLaren Foto: McLaren