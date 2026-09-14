Rosberg impresionado por la "increíble" madurez de Antonelli en la lucha por el título 2026

El campeón de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg, afirma que le ha sorprendido la madurez de Kimi Antonelli durante la temporada 2026.

Antonelli amplió su ventaja en el campeonato de pilotos con su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de España. Ahora cuenta con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, que ocupa el segundo puesto en la clasificación.

En declaraciones a Sky Sports F1 tras la carrera inaugural en el circuito de Madring, Rosberg comparó la mentalidad actual de Antonelli con la inmensa presión a la que se enfrentó él mismo durante el año en que ganó el campeonato, en 2016.

"Todos somos humanos. Él no es un superhombre", afirmó Rosberg. "Estaba absolutamente aterrorizado, hasta el punto de que me costaba conducir con normalidad. Cuanto más se acercaba el final de la temporada, más me resultaba imposible ganar carreras o conseguir la pole, porque mi mente estaba tan dominada por el miedo a perder mi sueño por un error estúpido o por algo que pudiera ocurrir fácilmente.

"En algún momento tendrá que sentir eso un poco. Pero hasta ahora es increíble lo sólido y maduro que es. Ni siquiera Toto se lo puede creer".

Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Antonelli comenzó la temporada 2026 junto a su experimentado compañero de equipo, George Russell, como uno de los principales favoritos al título. Pero tras convertirse en el piloto más joven en liderar la clasificación tras dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón, el italiano no ha dejado de mejorar.

Aunque muchos se han preguntado cuándo le afectará la presión al piloto de 20 años, este sigue rindiendo a un gran nivel a medida que se acerca su primer título de campeón.

El jefe del equipoMercedes, Toto Wolff, describió a Antonelli como "tranquilo como un pepino" en declaraciones a Sky Sports F1 en Madrid.

"Creo que es tranquilo… ¡a veces incluso demasiado! Cuando roza el muro a cinco vueltas del final y dice por radio “comprueba el coche”, piensas: “En serio, otra vez, líneas blancas, muros”, pero quizá así es como se mantiene concentrado", afirmó Wolff.

"Su juventud le ayuda mucho, porque tiene 20 años. Podría permanecer en este deporte durante 20 años, con tantas oportunidades. Está superando con creces todas nuestras expectativas y las suyas propias. Simplemente se deja llevar por la corriente.

"Creo que también hay un factor genético. O naces con la calma de un pepino o no. Esto se ve en las fórmulas juveniles o en el karting: se toma la presión con más tranquilidad.

"Él ha llevado esto a otro nivel. Estamos hablando de Fórmula 1. Se ve a pilotos jóvenes derrumbarse en la Fórmula 2.

"Él simplemente hace lo suyo. Le dijimos: “Esta es una carrera en la que tenemos que llegar a meta, tenemos que sumar puntos, ya sea en segunda o en quinta posición, no nos importa, solo llega a meta”. Él lo hace y va rápido".