Vasseur: "El objetivo era la pole" en Madrid, pero Hamilton perdió en la curva 1
El director del equipo Ferrari ha visto cómo se esfumaba la posibilidad de salir en primera posición en el Gran Premio de España y tiene que conformarse con que Lewis Hamilton sea cuarto y Leclerc quinto. El francés prevé una carrera caótica con el coche de seguridad y posibles banderas rojas.
Es una pena: es lógico lamentarse, aunque al final todo sigue igual: los Ferrari ocupan la cuarta y la quinta posición al término de la sesión de clasificación del GP de España. En un circuito en el que adelantar es casi imposible, la Scuderia luchó por la pole position con Lewis Hamilton tras la primera tanda de la Q3, pero la ilusión de salir en primera posición se esfumó por una diferencia mínima: el británico quedó a 189 milésimas del sensacional Lando Norris con el McLaren, debido a un pequeño error del siete veces campeón del mundo.
Fred Vasseur muestra su pesar por la gran oportunidad perdida ante sus compañeros de Sky Sport F1: esta vez, a diferencia de Monza, la roja ha parecido muy competitiva:
"Cuando vas en primera posición tras la primera tanda de la Q3, es normal que el objetivo sea la pole position, pero creo que Lewis es consciente del error cometido en la primera curva de la última vuelta, por lo que comenzó la vuelta con un retraso de una décima y media".
"Creo que, obviamente, esta no ha sido la mejor situación, pero centrémonos en mañana, porque sabemos que será una carrera caótica y tendremos que aprovechar cada oportunidad; además, creo que tendremos al menos un par de coches de seguridad, si no banderas rojas. Será una carrera larga hasta el final, ya veremos mañana...".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Charles Leclerc quedó a solo seis milésimas de su compañero de equipo a pesar de no disponer del motor ADUO2, que aportaba unos quince caballos más. El director del equipo del Cavallino defiende al monegasco...
"Ah, creo que Charles ha hecho buenas vueltas y, al final, ha mejorado enormemente en las curvas 5 y 6. No olvidemos que hay cinco o seis coches en un margen de dos décimas, así que está ahí".
Si centramos el análisis en la carrera, cabe preguntarse qué estrategia será mejor adoptar: al hablar con Pirelli ha surgido la posibilidad de hacer dos paradas, pero el riesgo es acabar en el tráfico, por lo que habrá quien opte solo por una parada en boxes.
¿Puede Ferrari plantearse arriesgarse con algo diferente a los demás o será mejor ir a lo seguro?
"Si nos fijamos en las carreras de F3 y F2 de hoy, hemos visto lo extremadamente difícil que ha sido adelantar, incluso cuando había una gran diferencia de velocidad entre dos coches. ¿Qué significa esto? Que si entras dos o tres veces en boxes y te encuentras detrás de un coche más lento, te quedas rezagado para siempre. Hemos visto en la F2 que un coche con un ritmo un par de segundos más rápido no conseguía adelantar, así que habrá que tener en cuenta también este aspecto".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
"Es difícil predecir qué tipo de carrera veremos y cuántas interrupciones habrá. Lo mejor sería salir a la pista y esperar una bandera roja, pero sabemos que es un riesgo demasiado alto".
Para entender la carrera también faltan datos precisos sobre el ritmo de carrera...
"Sí, aquí todo es nuevo y, muy probablemente, el asfalto también sufrirá una enorme evolución entre el viernes y el domingo. Claro que tenemos los datos, pero no estoy seguro de que podamos fiarnos de esas cifras durante dos días. Es más probable que mañana haya una gran mejora en la pista y saber cuánto puede aumentar el agarre será un punto clave".
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