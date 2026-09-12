Checo Pérez satisfecho con su clasificación en España: "Nos hemos centrado mucho en la carrera"

Cadillac veía el Gran Premio de España como una posibilidad para poder aprovechar las condiciones de carrera y tratar de ganar un punto, aunque para ello necesitarían de dos factores: caos proporcionado por el diseño del circuito y mantener un nivel que les permita estar cerca de los Aston Martin.

Checo Pérez se ubicó en el puesto 19 en la sesión del sábado y, como ha sido la tendencia en la temporada, quedando eliminado en la Q1. A pesar de ello, el mexicano dijo que han dado un paso adelante en cuanto a la configuración al quedar a medio segundo del español.

“Estoy muy, muy contento con esta sesión de clasificación. Hemos sacado el máximo partido al programa previsto. Estoy muy satisfecho con mis vueltas: muy limpias y llevándolas al límite. Es donde estamos en este momento. Me alegra mucho haber reducido la diferencia con los Williams y los Aston. Nos hemos centrado mucho en la carrera, así que espero poder meterme en la pelea mañana y divertirme un poco con ellos; de lo contrario, podría ser una carrera muy complicada”, indicó Pérez.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El integrante de Cadillac mantiene su confianza en que la carrera será una oportunidad única para poder pensar en tener una oportunidad de meterse al top 10, pero para ello debe ser precavido y reconoció que cuenta con una desventaja por el desempeño aerodinámico del MAC-26.

“Creo que es una cuestión de carga aerodinámica. Está muy claro qué nos falta: carga y resistencia aerodinámica. Pero, en general, he estado con los ingenieros este fin de semana y parece que hay un progreso muy sólido y una dirección muy clara de cara al futuro, así que soy muy optimista respecto a lo que está por venir”.

“Sí, todo puede pasar. Me sorprendería mucho que mañana ninguno de los 22 pilotos cometiera un error. Creo que realmente puede pasar cualquier cosa mañana, así que sí, será una carrera interesante”, finalizó.