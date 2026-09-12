Los resultados completos de la clasificación del GP de España: Norris sorprende y Colapinto brilla para el top 10
Repasamos los resultados de cada fase de la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de F1 en el circuito de Madring, donde Lando Norris logró la pole position y Franco Colapinto finalizó noveno.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de España - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1'31.824
|S
|212.258
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.011
1'31.835
|0.011
|S
|212.232
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.140
1'31.964
|0.129
|S
|211.935
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.189
1'32.013
|0.049
|S
|211.822
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.195
1'32.019
|0.006
|S
|211.808
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.325
1'32.149
|0.130
|S
|211.509
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.470
1'32.294
|0.145
|S
|211.177
|8
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.492
1'32.316
|0.022
|S
|211.126
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+1.079
1'32.903
|0.587
|S
|209.793
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.217
1'33.041
|0.138
|S
|209.481
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de España - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
1'32.431
|S
|210.864
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.160
1'32.591
|0.160
|S
|210.499
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.279
1'32.710
|0.119
|S
|210.229
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.324
1'32.755
|0.045
|S
|210.127
|5
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.349
1'32.780
|0.025
|S
|210.071
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.419
1'32.850
|0.070
|S
|209.912
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.442
1'32.873
|0.023
|S
|209.860
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+0.607
1'33.038
|0.165
|S
|209.488
|9
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.773
1'33.204
|0.166
|S
|209.115
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.773
1'33.204
|0.000
|S
|209.115
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|13
|
+0.792
1'33.223
|0.019
|S
|209.072
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.957
1'33.388
|0.165
|S
|208.703
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|11
|
+1.236
1'33.667
|0.279
|S
|208.081
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+1.322
1'33.753
|0.086
|S
|207.890
|15
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.653
1'34.084
|0.331
|S
|207.159
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+3.101
1'35.532
|1.448
|S
|204.019
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de España - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
1'33.211
|S
|209.099
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.056
1'33.267
|0.056
|S
|208.974
|3
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.099
1'33.310
|0.043
|S
|208.877
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.170
1'33.381
|0.071
|M
|208.719
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.258
1'33.469
|0.088
|S
|208.522
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.320
1'33.531
|0.062
|M
|208.384
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.321
1'33.532
|0.001
|M
|208.382
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.618
1'33.829
|0.297
|S
|207.722
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.752
1'33.963
|0.134
|S
|207.426
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.775
1'33.986
|0.023
|S
|207.375
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.035
1'34.246
|0.260
|S
|206.803
|12
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.100
1'34.311
|0.065
|S
|206.660
|13
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.129
1'34.340
|0.029
|S
|206.597
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|7
|
+1.206
1'34.417
|0.077
|S
|206.428
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|5
|
+1.456
1'34.667
|0.250
|S
|205.883
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.096
1'35.307
|0.640
|S
|204.501
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.101
1'35.312
|0.005
|S
|204.490
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.177
1'35.388
|0.076
|S
|204.327
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.702
1'35.913
|0.525
|S
|203.209
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+4.800
1'38.011
|2.098
|S
|198.859
|21
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|0
|
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de España - 3° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'32.797
|S
|210.032
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|13
|
+0.166
1'32.963
|0.166
|S
|209.657
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.189
1'32.986
|0.023
|S
|209.605
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.236
1'33.033
|0.047
|S
|209.499
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.375
1'33.172
|0.139
|S
|209.187
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.702
1'33.499
|0.327
|S
|208.455
|7
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+1.105
1'33.902
|0.403
|S
|207.561
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+1.136
1'33.933
|0.031
|S
|207.492
|9
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+1.487
1'34.284
|0.351
|S
|206.720
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|15
|
+1.491
1'34.288
|0.004
|S
|206.711
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|14
|
+1.549
1'34.346
|0.058
|S
|206.584
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.633
1'34.430
|0.084
|S
|206.400
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.684
1'34.481
|0.051
|S
|206.289
|14
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|7
|
+1.708
1'34.505
|0.024
|S
|206.236
|15
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.768
1'34.565
|0.060
|S
|206.105
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|13
|
+2.174
1'34.971
|0.406
|S
|205.224
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+2.223
1'35.020
|0.049
|S
|205.118
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.667
1'35.464
|0.444
|S
|204.164
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+2.773
1'35.570
|0.106
|S
|203.938
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+3.644
1'36.441
|0.871
|S
|202.096
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+3.873
1'36.670
|0.229
|S
|201.617
|22
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|2
|
|S
|Ver los resultados completos
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