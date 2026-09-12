Norris arrebata la pole del GP de España en el MadRing; Colapinto 9° y Checo Pérez 19°
Lando Norris sacó provecho de ser de los últimos pilotos en la vuelta rápida de la Q3 para llevarse la pole. Franco Colapinto se colocó en la Q3.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Lando Norris logró, en el último giro, la pole position para el Gran Premio de España 2026, el primero en el MadRing, esto tras derrotar a Andrea Kimi Antonelli mientras Ferrari volvió a perder el ritmo en el momento clave.
Franco Colapinto alcanzó la Q3 y arrancará desde la novena posición.
Q1
Mercedes dominó la primera ronda con George Russell robando la primera posición en el último instante con 1m33.211s superando por 0.056s a Andrea Kimi Antonelli seguido por los Red Bull de Liam Lawson y Max Verstappen con Lando Norris cerrando los cinco primeros.
Los Williams tuvieron una sesión dividida con Carlos Sainz perdiendo el corte por solo cinco milésimas de segundo frente a su compañero Alex Albon, quien si consiguió avanzar a la Q2. Fernando Alonso se posicionó 17.
Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 en el puesto 19 con un tiempo a 2.7 segundos de lo hecho por Russell. Valtteri Bottas se colocó 20 por delante de Oliver Bearman y Lance Stroll que no lograron giros.
Q2
Verstappen fue el mejor de la Q2 con un tiempo de 1m32.431s superando a Antonelli por 0.160s. Hamilton, Leclerc y Lawson cerraron los cinco primeros.
El argentino Franco Colapinto logró un giro final que lo colocó en la octava posición luego de que su intento previo se vio complicado en la Monumental. El sudamericano fue el único de los Alpine en avanzar a la Q3 luego de que Pierre Gasly quedó en la posición 14.
Los otros eliminados fueron Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Alex Albon.
Q3
En el primer intento, la pole position provisiona fue una ruleta de cambio constante en la cima. Primero fue Antonelli quien se colocó en la cima para después ser desplazado por Lewis Hamilton con un tiempo de 1m32.079s superando al líder del campeonato por 0.061s.
George Russell se ubicó tercero mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen finalizaron en el cuarto y quinto a pesar de que en los primeros dos sectores llegaron a estar cerca de pelear por la pole. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron sexto y séptimo.
Franco Colapinto quedó en noveno con su primer salida a la pista dentro del grupo de los 10 más rápidos.
En el intento final, Antonelli volvió a atacar y de inmediato se fue a la cima con un tiempo de 1m31.835s superando por dos décimas el tiempo previo de Hamilton. El inglés y siete veces campeón del mundo intentó mejorar pero se quedó corto a 0.178s superando a Charles Leclerc.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Pero mientras todos estaban atentos a los Mercedes y Ferrari fue Lando Norris quien llevando su McLaren al extremo mejoró el tiempo hasta quedarse con la pole con 1m31.824s dejando en segundo a Antonelli por 0.011s.
Max Verstappen saltó a la tercera posición en su intento final para superar a Hamilton y Leclerc.
Franco Colapinto se ubicó noveno mejorando su tiempo previo.
Resultados de la clasificación del GP de España de la F1 2026
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1'31.824
|S
|212.258
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.011
1'31.835
|0.011
|S
|212.232
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.140
1'31.964
|0.129
|S
|211.935
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.189
1'32.013
|0.049
|S
|211.822
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.195
1'32.019
|0.006
|S
|211.808
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.325
1'32.149
|0.130
|S
|211.509
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.470
1'32.294
|0.145
|S
|211.177
|8
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.492
1'32.316
|0.022
|S
|211.126
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+1.079
1'32.903
|0.587
|S
|209.793
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.217
1'33.041
|0.138
|S
|209.481
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|13
|
+1.399
1'33.223
|0.182
|S
|209.072
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+1.564
1'33.388
|0.165
|S
|208.703
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|11
|
+1.843
1'33.667
|0.279
|S
|208.081
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+1.929
1'33.753
|0.086
|S
|207.890
|15
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|15
|
+2.260
1'34.084
|0.331
|S
|207.159
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+3.708
1'35.532
|1.448
|S
|204.019
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+3.488
1'35.312
|S
|204.490
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.564
1'35.388
|0.076
|S
|204.327
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+4.089
1'35.913
|0.525
|S
|203.209
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+6.187
1'38.011
|2.098
|S
|198.859
|21
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|0
|
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
|S
|Ver los resultados completos
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