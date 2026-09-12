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Fórmula 1 GP de España

Antonelli "debería estar en un Ferrari" tras la victoria en Monza

Guenther Steiner reflexiona sobre la histórica victoria del líder del campeonato Kimi Antonelli en Monza.

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner cree que el piloto de Mercedes y actual líder del campeonato Kimi Antonelli "debería estar en un Ferrari" tras su impresionante victoria en el Gran Premio de Italia.

Antonelli logró en Monza la séptima victoria de su carrera en un gran premio tras salir 19º en la parrilla y se convirtió en el primer piloto italiano en ganar la prueba en 60 años.

Steiner reflexionó sobre la actuación del piloto de 20 años durante una aparición en The Red Flags Podcast.

"Ferrari es el equipo nacional, y todo el mundo lo apoya, y ahora aparece este chico y no había ningún piloto italiano", explicó el exjefe de equipo. "Han pasado 60 años desde la última vez que un italiano ganó [en Monza]. Es mucho tiempo y te olvidas de cómo ganar. Y obviamente, para Kimi, estar en un Mercedes no le ayuda a hacerse popular.

"Mercedes es el mayor rival de Ferrari, y él corre allí. Así que sigues esperando que gane mi equipo, pero este chico en ese otro equipo es este italiano. Juega en otro equipo de fútbol y es bastante bueno.

"Creo que se lo merece [más aficionados]. Lo que hace es extraordinario y debería estar en un Ferrari. Ese sería el mundo ideal."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La victoria de Antonelli en Monza amplió su ventaja en el campeonato de pilotos. Ahora está 66 puntos por delante de su compañero de equipo George Russell, que actualmente es segundo en la clasificación. El siete veces campeón Lewis Hamilton le sigue en tercer lugar, a 10 puntos de Russell.

El foco del piloto italiano se desplaza ahora al próximo Gran Premio de España en el circuito de Madring. Marcó los mejores tiempos tanto en la segunda como en la tercera sesión de entrenamientos y fue el segundo más rápido en la FP1, por detrás de Russell.

La clasificación para el Gran Premio de España tendrá lugar a las 16:00 hora local y se espera que tenga gran incidencia en el desarrollo de la carrera del domingo por la dificultad para adelantar en la pista española.

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