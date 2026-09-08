Antonelli es como un “agente de IA” que siempre está mejorando, según Toto Wolff

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, admite que incluso él se ha sorprendido por el rápido crecimiento mostrado por Kimi Antonelli a lo largo de la temporada 2026 de Formula 1, comparándolo con un "agente de IA" que siempre mejora.

El italiano de 20 años está apenas en su segunda temporada de F1 después de haber sido ascendido rápidamente a la máxima categoría como reemplazo de Lewis Hamilton cuando dejó las Flechas de Plata para la temporada 2025.

En su primer año, Antonelli afrontó una campaña con altibajos y tuvo dificultades especialmente en las rondas europeas. Esto llevó a algunos observadores a cuestionar la decisión de Wolff de ascender al joven, pero él siempre respaldó la decisión.

"El año pasado fue según lo previsto", dijo el austriaco. "He dicho que iba a haber momentos de brillantez, momentos difíciles.

"Creo que empezó la temporada en un momento en el que se encontró como un ciervo deslumbrado por los faros. En su zona, en el coche, actuaciones extraordinarias ya, pero no continuas.

"Luego tuvo esta racha negativa en la que pasó más de nueve carreras sin sumar puntos. Recuerdo que Spa fue terrible para él y se sentía abatido. Monza fue el punto en el que por primera vez le dije: 'escucha, tienes que espabilar aquí'. Pero nunca dudé. Por eso le dimos la oportunidad".

Kimi Antonelli tuvo una temporada de debut complicada con Mercedes en 2025. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, los resultados irregulares desaparecieron tras el parón invernal, cuando la F1 entró en su nueva era y Mercedes pasó de pelear por subir al podio a volver a ser un equipo aspirante al título.

Junto con la mejora en el rendimiento del equipo llegó un salto en los propios resultados de Antonelli, y el italiano ahora lidera la clasificación de F1 por delante de su compañero George Russell, que está 66 puntos por detrás. Esto, admite Wolff, sorprendió incluso a él.

"Salió del invierno, desde el inicio, de una manera que nadie vio venir", dijo Wolff. "La capacidad, cómo procesó el año pasado. Ha estado en todas las carreras. Ha visto la presión de los medios, la atención que recibe. Es de una manera en que el sistema ha sido procesado y guardado. Y por eso [ha tenido] los resultados que hemos visto después.

"Pero sigue siendo sorprendente y asombroso ver lo rápido que se desarrolla. Para mí, es como un agente de IA que se automejora y aprende continuamente. Esa es la velocidad.

"También su edad es sin duda beneficiosa. La capacidad cognitiva e intelectual de mejorar constantemente".

Toto Wolff respalda su decisión de promover a Kimi Antonelli para que fuera compañero de George Russell. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A pesar del impresionante giro en sus resultados, que quedó ejemplificado en Monza, donde se lanzó hacia la victoria desde el 19.º puesto tras cumplir una penalización de motor, Antonelli no se deja llevar.

Ha mantenido la calma después de cada victoria y ha hecho balance en las contadas ocasiones en que ha cometido errores en 2026. Ahora, con una ventaja sustancial sobre su compañero más experimentado, Antonelli dijo que simplemente toma la temporada tal como viene.

"Simplemente voy carrera a carrera porque nunca sabes qué puede pasar", dijo Antonelli a Sky Sports después del GP de Italia. "Hoy fue bien, teníamos una gran oportunidad y la aprovechamos, pero por supuesto la semana que viene tenemos Madrid y va a ser un nuevo desafío.

"Tendremos que estar al máximo porque es una pista nueva para todos y va a ser importante estar afinados para maximizar el tiempo en pista y todo lo demás.

"Voy a disfrutar este momento y luego centrarme en el siguiente, y luego volver a centrarme en el siguiente hasta el final de la temporada".

La F1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de España, que se traslada de su sede tradicional en Barcelona al nuevo circuito Madring.