Anthony Davidson califica a Hamilton de un mal ejemplo por no seguir las órdenes en la FP3 en Madrid

El expiloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Anthony Davidson ha sostenido que Lewis Hamilton dio un mal ejemplo a los pilotos jóvenes durante la tercera sesión de entrenamientos en Madrid.

Hamilton se estrelló en la última curva durante la FP3, lo que provocó la bandera roja. Logró alejarse marcha atrás del muro y reanudar la marcha con un pinchazo y el alerón delantero debajo del coche.

"El equipo necesita darle más información", explicó Davidson en la retransmisión de Sky Sports mientras el británico seguía conduciendo el coche dañado.

"Tienen que decirle que el alerón delantero está debajo de tu coche y que el director de carrera los va a sancionar por esto".

A pesar de recibir repetidas instrucciones de su ingeniero de carrera para detener el coche en un lugar seguro, Hamilton intentó llevar el coche de vuelta a boxes como pudo. Finalmente se apartó y detuvo el coche a la salida de la curva 14 cuando le informaron de que había recibido instrucciones directas del director de carrera.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Davidson añadió que la decisión de Hamilton podría dar un mal ejemplo a los pilotos jóvenes. "Cualquier piloto joven que esté viendo esto ahora mismo, no se hace eso. Simplemente no se hace", dijo.

"Eso es lo que podrías haber intentado hacer [volver a boxes], pero esa norma existe por una razón. Si se hubiera metido completamente debajo del coche y hubiera levantado tus ruedas delanteras, y hubiera comisarios en la pista, tienes que pensar en todos estos escenarios".

La sesión se reanudó, con Kimi Antonelli, de Mercedes, marcando después la vuelta más rápida, y Hamilton fue noveno. En el momento de escribir estas líneas, aún no ha habido ninguna actualización de la FIA sobre una posible sanción para el siete veces campeón. Se prevé que podría enfrentarse a una multa o a una sanción deportiva.