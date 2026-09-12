Arvid Lindblad y su choque en el MadRing: Simplemente exageré en el accidente

Alan Permane, jefe del equipo Racing Bulls, calificó de "día excelente" la labor de su escudería este viernes en el Gran Premio de España a pesar de que un accidente de Arvid Lindblad en la curva 13 durante los segundos entrenamientos libres puso fin prematuro a su sesión.

El VCARB 03 ya ha sido elogiado por su comportamiento predecible y manejable. Hasta ahora, el coche ha demostrado una gran capacidad para absorber los pianos y las irregularidades del asfalto, una cualidad ideal para el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde atacar los pianos en el primer sector se considera una fuente clave para ganar tiempo por vuelta.

De hecho, al inicio de las simulaciones de clasificación en la segunda sesión, Lindblad demostró un ritmo sólido en ese tramo del circuito, pero perdió la parte trasera a la salida de la curva "La Monumental" y se deslizó lateralmente contra el muro de la curva 13.

A pesar de ello, la vuelta de Lindblad le valió el cuarto puesto en la clasificación del día, y Yuki Tsunoda también logró situarse entre los diez primeros, superando un viernes complicado marcado por problemas en la dirección asistida. Pese a estos contratiempos, Permane se mostró plenamente satisfecho con la primera jornada de su equipo en el trazado catalán.

¿Están los Racing Bulls para luchar por el séptimo puesto?

"Si dejamos de lado el accidente, fue un día absolutamente magnífico. Realmente lo fue", comentó Permane con entusiasmo tras la sesión. "El coche es rápido. Empezamos con una buena configuración, hicimos algunos cambios entre los Libres 1 y los Libres 2 y logramos mejorarlo notablemente".

"Se le ve muy rápido; sin duda es un coche para estar en el top 10, y quizás incluso para luchar por el séptimo puesto en la clasificación", pronosticó con optimismo. "Yuki no tuvo las tandas más fáciles, pero aun así está ahí arriba, entre los diez primeros y por delante de todos nuestros rivales directos. Ha sido un día realmente sólido".

Al preguntársele si confiaba en llevar ambos coches a la Q3, Permane respondió afirmativamente: "Creo que sí. Por supuesto, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los terceros entrenamientos libres (FP3). No veo ninguna razón por la que no debamos lograrlo, a menos que alguien más encuentre una mejora importante de la noche a la mañana".

"Creo que podemos estar muy satisfechos con nuestra posición actual. Quizás hagamos algunos ajustes finos antes de los FP3, pero no veo motivo para no confiar en que llevaremos ambos coches a la Q3".

Lindblad: "Cometí un pequeño error"

El debutante Lindblad explicó que el accidente se debió simplemente a que "se excedió un poco" al abordar la curva. Entró con demasiada velocidad y perdió la parte trasera. El británico intentó contravolantear para alejar el coche del muro, pero para entonces el vehículo ya estaba fuera de control.

Sin embargo, destaca que no perdió demasiado terreno, ya que las simulaciones de carrera del resto de los equipos no duraron más de siete u ocho vueltas. No obstante, es consciente de que deberá mejorar su rendimiento a medida que aumente el nivel de adherencia en los Libres 3 y en la clasificación, conforme el nuevo asfalto vaya acumulando goma.

"No es un circuito fácil, así que todos intentamos encontrar el límite", comenta. "Es nuevo para todos nosotros. Simplemente cometimos un pequeño error y nos excedimos un poco en la curva 13. Es una verdadera lástima. Pido disculpas a los mecánicos y al equipo, porque lamentablemente esto supone más trabajo para ellos".

Confianza tras el cuarto puesto

"Pero, si miramos el panorama general, ha sido un buen día. Somos muy rápidos. Ocupaba la cuarta posición por méritos propios y estaba a solo dos décimas del primero, lo cual es un resultado muy sólido. Hay mucha confianza en el equipo de cara a mañana. Ahora solo me centro en despejar la mente, pasar página y quedarme con todas las conclusiones positivas", afirma Lindblad.

"No he perdido demasiado. Al final, no sé exactamente cuánto rodaron los demás —quizás cuatro o cinco vueltas—, así que nadie hizo una tanda larga real. Yo no hice ninguna tanda larga, pero la pérdida no es enorme, ya que nadie tiene todavía una comprensión profunda de cómo irá la carrera del domingo".

"Estaba rodando al límite y he hecho un buen trabajo, así que estoy contento", dice el debutante. "Mañana la adherencia aumentará sin duda, como ocurre en cualquier circuito urbano, y simplemente tengo que adaptarme a ello".

"Solo tengo que reenfocarme. El coche es rápido, eso lo sabemos. La clasificación es lo más importante aquí, y hemos demostrado tener buen ritmo. Así que soy bastante optimista".