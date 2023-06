Neumáticos sin mantas afectarían al show de F1 con menos estratégias

Pirelli ha estado trabajando para crear neumáticos que no necesiten precalentamiento, y los equipos y la FIA están listos para votar el próximo mes sobre si continuar o no con la prohibición de los calentadores de neumático para 2024.

Hasta ahora, el problema se ha centrado principalmente en la seguridad de los neumáticos, y varios conductores se preguntan si vale la pena correr el riesgo de sufrir más accidentes con neumáticos fríos solo para ahorrar dinero al necesitar cubiertas para neumáticos.

Pero si bien Pirelli confía en que sus productos serán seguros, dice que hay otros factores en juego que también deben tratarse con seriedad.

Y el principal de ellos será si el cambio de neumáticos tiene o no un impacto negativo en la carrera, ya que podría limitar los adelantamientos y reducir las oportunidades estratégicas.

El jefe de F1 de Pirelli, Mario Isola, dijo que se realizarán simulaciones detalladas para descubrir cuál podría ser la influencia de no tener neumáticos precalentados.

"La prioridad para nosotros es la seguridad primero y no vamos a proporcionar ningún neumático que no sea seguro", explicó Isola.

"Pero el espectáculo es importante y también necesitamos en este análisis comprender cuál es el impacto aquí, no solo en el calentamiento, sino en términos de nivel de degradación, pico de agarre y este tipo de elementos".

"Necesitamos simular, junto con la FIA y la F1, algunas carreras y situaciones de carrera para ver cuáles son las estrategias, etc. Puede ser que descubramos que todo el mundo se ve empujado hacia una parada única por muchas razones".

Pirelli tyres and wheels outside of the Alpine garage

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images