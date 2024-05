El miércoles, Red Bull Racing anunció oficialmente que Adrian Newey dejará el equipo de Fórmula 1 en el que ha trabajado desde 2006. El director técnico seguirá trabajando en el hipercoche RB17, pero dejará sus funciones como diseñador de F1 con el equipo.

"Desde que era joven, he querido ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era convertirme en ingeniero de Fórmula 1 y he tenido la suerte de hacer realidad ese sueño", reveló Newey en una primera reacción a su marcha. "Ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el desarrollo de Red Bull durante casi dos décadas, desde novato recién llegado a equipo múltiple campeón".

"Sin embargo, ahora siento que este es un buen momento para ceder el testigo a otros y buscar nuevos retos para mí", explicó Newey sus razones para marcharse.

Así que, por ahora, dejará de participar en el desarrollo de coches de Fórmula 1 y sólo se centrará en la fase final del desarrollo del hipercoche RB17. Finalmente, Newey cerrará oficialmente la puerta tras de sí en Milton Keynes a principios de 2025. De esta forma, Newey pondrá fin a su impresionante etapa en Red Bull, donde ha logrado 118 victorias y 101 poles hasta la fecha.

"Me gustaría dar las gracias a las muchas personas maravillosas con las que he trabajado en Red Bull durante los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro", continuó Newey. "Ha sido realmente un privilegio y estoy seguro de que el equipo técnico está bien preparado para el trabajo en la evolución final del coche en los cuatro años de este reglamento. A título personal, también me gustaría dar las gracias a los accionistas, el difunto Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su apoyo incondicional durante mi tiempo en Red Bull. Y a Christian [Horner], que no sólo ha sido mi socio comercial, sino también un amigo de nuestra familia. Gracias también a Oliver Mintzlaff por su gestión y a Eddie Jordan, mi buen amigo y mánager", concluyó el británico de 65 años.