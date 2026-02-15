Dan Ticktum ha cuestionado la dirección de la Fórmula 1 después de que el reglamento de 2026 del campeonato haya recibido opiniones dispares de los pilotos durante los test en Bahréin.

El ganador de una carrera de Fórmula E ha reaccionado al debate sobre cómo debería ser la próxima generación de coches de F1 para pilotar y ver, mientras la categoría entra en un nuevo reglamento que depende sustancialmente más de la energía eléctrica y la gestión de potencia. Max Verstappen ya ha sido muy vocal respecto a sus sensaciones con los nuevos monoplazas y, en conversación con Motorsport Week, Ticktum ha sido igual de contundente.

"Si soy brutalmente honesto, creo que la F1 debería ser un deporte", dijo. "Entonces, ¿qué quiere ver la gente de un deporte? ¿Qué quieren ver los aficionados a los motores? Quieren ver un enorme V12 rugiendo, y quizá no tanta carga aerodinámica, sino coches enormes que sean un poco más difíciles de conducir.

"No sé exactamente qué quiere ver la gente, pero diría que en gran medida eso. Así que cuando estás en este punto intermedio, siento que en realidad no complaces a nadie".

Verstappen ha descrito el proceso de pilotar estos nuevos autos como un ejercicio de recuperación y entrega de energía más que de competir, describiéndolo como "Fórmula E con esteroides".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Para conducirlos no son muy divertidos, para ser honesto", afirmó en el segundo día de pruebas en Bahréin la semana pasada.

Aunque 2026 verá autos más pequeños y con menos peso, muchos han cuestionado su posible dependencia excesiva de la energía eléctrica. Ticktum cree que ese lado de la industria automotriz debería mantenerse en el campeonato en el que compite, dejando a la F1 disfrutar y desarrollar la tecnología del motor de combustión interna.

"Obviamente hay un período de transición, y sabíamos que iba a llevar un par de/décadas", continuó Ticktum. "¿Quién sabe dónde terminará la F1?

"Pero creo que con la FE, cuanto más crezca y más relevancia tenga, personalmente, como amante del deporte, me gustaría ver que la F1 vaya en la otra dirección.

"Me gustaría que fuera: 'aquí está el deporte, que trata simplemente de placer y disfrute y motores y combustible y todo lo demás'. No sé si eso va a desaparecer. ¿Quién sabe?"