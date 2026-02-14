La F1 está "extremadamente mal diseñada" y pronto será superada por la Fórmula E, dice Di Grassi

La estrella de Fórmula E Lucas di Grassi cree que los coches de Fórmula 1 de 2026 han sido diseñados "extremadamente mal", al cuestionar la lógica detrás de las nuevas reglas.

La F1 ha introducido este año un nuevo conjunto de unidades de potencia como parte de una revisión técnica más amplia, con el sistema MGU-K volviéndose más potente y representando casi la mitad de la potencia total del coche.

Estas nuevas reglas han recibido críticas desde algunos sectores, con el cuatro veces campeón Max Verstappen describiendo a los coches de 2026 como "Fórmula E con esteroides" debido a la mayor dependencia de la gestión y recuperación de energía.

Di Grassi, que también compitió en la cima de la era LMP1 del Campeonato Mundial de Resistencia con Audi, considera que incorporar tecnología eléctrica no es en sí el problema, sino más bien la forma en que se han planteado las reglas.

"Las reglas híbridas de la F1 están extremadamente mal diseñadas", dijo di Grassi, que corrió para Virgin en F1 en 2010, a Motorsport.com. "No es solo culpa del sistema híbrido. Son las reglas que decide la FIA, y algunas personas dentro de la FIA que decidieron las reglas [quienes tienen la culpa].

"No conozco la lógica detrás de esas reglas, pero hay reglas muy extrañas. Y para la F1, eso hace que el coche sea muy lento y a veces no muy eficiente o no muy apto para competir, por lo que los pilotos se están quejando".

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Di Grassi también afirmó que la hoja de ruta técnica de la Fórmula E podría permitirle superar finalmente a la F1 en rendimiento absoluto.

Con el campeonato totalmente eléctrico listo para introducir su coche Gen4 de 800 bhp la próxima temporada, y con más mejoras previstas para el futuro, cree que el continuo desarrollo de las baterías podría hacer que la Fórmula E se convierta en la categoría más rápida del mundo.

"Mi punto es que la Fórmula E tendrá los coches más rápidos del mundo en un par de años", dijo el campeón 2016/17 de la serie. "Depende de nosotros lograr una buena mejora para el Gen 4.5 y el Gen 5. Tenemos el potencial.

"Entonces, ¿qué pasará cuando la Fórmula E sea mucho más rápida que la F1? ¿Los mejores pilotos del mundo conducirán en Fórmula E?

"¿La gente considerará que los pilotos de Fórmula E son ahora finalmente mejores que los pilotos de Fórmula 1 porque el coche es más rápido? ¿O los pilotos de Fórmula 1 vendrán aquí a conducir estos coches también? Tal vez hagan dos programas. La Fórmula E se convierte en una serie de invierno. La Fórmula 1 se convierte en una serie de verano, y tal vez puedas hacer ambas. No lo sé.

"Naturalmente, así es como va a evolucionar. Si habrá una fuerza política que lo respalde, no lo sé. Pero naturalmente, el coche de Fórmula E será mucho más rápido que el de F1.

"Diría que en Mónaco, quizá no este año, no el Gen4, pero uno o dos años después del Gen4 [en el siguiente ciclo], tal vez [los coches de Fórmula E sean] dos, tres, cuatro o cinco segundos más rápidos que los de F1. Tracción total, control de tracción, va a ser bueno".

Consultado sobre si había hablado con pilotos de F1 que hayan probado el paquete de 2026, el brasileño respondió: "Sí, hablé con algunos. Hablé con algunas personas que están conduciendo en el simulador, y las reglas son muy extrañas. En algunos circuitos, crea muchos problemas".