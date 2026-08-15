Cómo Sebastien Buemi y Lucas Di Grassi escribieron la historia de la Fórmula E

Después del E-Prix de Londres de este fin de semana, que pondrá fin a la temporada, los dos últimos pilotos activos que compitieron en la carrera inaugural de la Fórmula E en 2014 dejarán el campeonato totalmente eléctrico.

Sebastien Buemi se centrará ahora en su programa del WEC con Toyota, mientras que Lucas Di Grassi se retirará por completo de la competición. Entre ambos suman 21 pole positions (incluidas las 17 de Buemi, quien comparte el récord), además de la impresionante cifra de 78 podios, con 28 victorias. Ambos fueron campeones en las temporadas 2015-16 y 2016-17, respectivamente.

Los dos pilotos fueron protagonistas indiscutibles durante la era Gen1, así que repasemos los momentos que marcaron la historia de los primeros años de la Fórmula E.

2012-2014: Di Grassi y Buemi se comprometen con el nuevo campeonato

Sería comprensible que hubieras olvidado que alguna vez existió este prototipo de Fórmula E, pilotado aquí por Di Grassi. Photo by: Getty Images

Renault fue uno de los primeros fabricantes en mostrar interés en la Fórmula E, al incorporarse al campeonato como socio técnico en mayo de 2013 y proporcionar su motor a todos los coches durante la primera temporada. En junio de 2014, dos meses y medio antes de la primera carrera de la temporada, el equipo e.dams, respaldado por Renault, anunció a Buemi y a Nicolas Prost como sus pilotos.

El suizo, de 25 años, había sido piloto de Grandes Premios hasta 2011, cuando pasó a competir en resistencia. En ese momento estaba en plena campaña por el título con Toyota, al mismo tiempo que ejercía como piloto reserva de Red Bull en la F1.

Pero Di Grassi había sido el primer piloto en comprometerse con la Fórmula E: primero como piloto de desarrollo del campeonato desde septiembre de 2012 y posteriormente, en febrero de 2014, cuando fue anunciado junto a Daniel Abt en la escudería homónima respaldada por Audi.

El brasileño, de 29 años, había competido en la temporada 2010 de F1 y fue piloto de pruebas de Pirelli en 2011, antes de comenzar a competir con Audi en el WEC, programa que se convirtió en una participación a tiempo completo en 2014.

E-Prix de Pekín 2014: Di Grassi se convierte en el primer ganador de la historia de la Fórmula E

El campeonato inaugural de Fórmula E comenzó en septiembre en el circuito de Pekín, de 3,45 km (2,15 millas), el más largo del calendario. Prost consiguió la pole por delante de Di Grassi, mientras que Buemi quedó relegado al noveno puesto.

Nick Heidfeld, que partía quinto, superó a Karun Chandhok en la salida y ganó otras dos posiciones durante la secuencia de paradas en boxes —los pilotos debían cambiar de coche debido a la limitada duración de la batería— antes de comenzar a presionar a Prost.

Finalmente, Heidfeld se lanzó por el interior en la última curva de la última vuelta, pero el movimiento defensivo tardío de Prost provocó un contacto. La suspensión delantera del e.dams quedó rota y Heidfeld, piloto de Venturi, salió despedido por los aires. Di Grassi heredó la victoria, mientras que Buemi abandonó por problemas en la caja de cambios.

Di Grassi ganó la primera carrera de Fórmula E bajo circunstancias inusuales. Photo by: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

“Fuimos un poco afortunados, pero me alegró estar en el lugar correcto hoy”, dijo Di Grassi. “No vi el accidente, pero lo más importante es que Nick está bien, lo que demuestra que este coche es absolutamente seguro”.

E-Prix de Punta del Este 2014: Buemi rompe su sequía

Después de que Sam Bird ganara en Putrajaya, con Di Grassi y Buemi acompañándolo en el podio, el último de ellos solo necesitó una carrera más para conseguir su primera victoria.

Mientras Jean-Eric Vergne conseguía una sorprendente pole position por delante de Nelson Piquet Jr., perdió el liderato en la salida y tuvo que superar a la fuerza al brasileño para recuperarlo.

Sin embargo, un coche de seguridad que apareció en un momento inoportuno hizo que Buemi, que ya había ascendido al segundo puesto, tomara el liderato durante la fase de paradas en boxes. El piloto de e.dams resistió la presión de Vergne hasta que el piloto de Andretti abandonó por un problema de suspensión en la penúltima vuelta. Piquet Jr. y Di Grassi acompañaron al suizo en el podio.

Buemi consiguió su primera victoria en la Fórmula E en Uruguay. Photo by: Adam Warner / LAT Images via Getty Images

E-Prix de Londres 2015: Piquet Jr. supera por poco a Buemi y Di Grassi y se queda con el título

La regularidad de Piquet Jr. hizo que afrontara la doble jornada que definiría el campeonato con 128 puntos, frente a los 111 de Di Grassi y los 105 de Buemi, en el desenlace de la rivalidad entre los dos brasileños.

“Hemos competido juntos en muchas categorías y siempre he estado por delante de él, no hay comparación [entre nosotros]”, dijo Piquet en Mónaco, en medio de la polémica por las acusaciones de que Di Grassi lo había bloqueado durante la clasificación.

“Fui compañero de equipo de Buemi [en GP2 en 2007] y tuvimos nuestras peleas en pista, pero fuera de ella todo estaba bien”, dijo Di Grassi en la víspera de la final. “En realidad, todos los pilotos son educados. No Nelsinho, él es maleducado y dice muchas tonterías.

“Tiende a hacer más o menos lo mismo que hacía su padre, aunque en un nivel completamente diferente, pero con el mismo estilo, generando polémicas, y por eso es difícil tener una amistad fuera de la pista”.

Piquet se defendió: “Soy amigo de algunos pilotos e incluso nos vamos de vacaciones juntos, como Bruno Senna, pero hay personalidades que no encajan. Parece que ese es nuestro caso.

“Quizás se deba a cuando él formaba parte del programa de jóvenes pilotos de Renault y terminaron eligiéndome a mí para competir en F1. Quizás no estaba demasiado contento con eso”.

El sábado, Buemi consiguió una pole dominante, casi medio segundo más rápido que cualquiera de sus rivales, y ganó la carrera, mientras que Di Grassi y Piquet Jr. no pudieron terminar mejor que cuarto y quinto, respectivamente. Con el piloto de Abt marcando la vuelta rápida, Piquet Jr. pasó a aventajar a Buemi por apenas cinco puntos y a Di Grassi por 13.

Sin embargo, el líder del campeonato se clasificó 16.º para la carrera decisiva, mientras que Buemi fue sexto y Di Grassi, 11.º. Esto impulsó a Piquet Jr.: ganó cuatro posiciones en la primera vuelta, ascendió al décimo puesto después de las paradas en boxes y luego su compañero de China Racing, Oliver Turvey, le cedió el paso. Posteriormente, superó a Salvador Duran para colocarse octavo.

Solo un punto fue la diferencia entre Buemi y Piquet Jr. en el primer campeonato de Fórmula E. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Buemi iba camino de ganar el título después de haber ascendido al quinto puesto en la primera mitad de la carrera, pero hizo un trompo en su vuelta de salida de boxes y cayó al sexto lugar. Lo intentó todo para encontrar una manera de superar a Bruno Senna, pero no lo consiguió, y Piquet Jr. se consagró campeón por un solo punto.

“Cometí un pequeño error al salir de boxes; básicamente perdí una posición y esa fue la posición que, en definitiva, me hizo perder el campeonato”, dijo Buemi. “Estoy realmente decepcionado, pero es así. Obviamente, no fue suficiente.

“Estar cerca no significa conseguirlo. Es así, hay que aceptarlo”.

Temporada 2015-16: Buemi y Di Grassi comienzan con tres victorias cada uno

Buemi y Di Grassi se establecieron rápidamente como los dos aspirantes al título en la segunda temporada de la Fórmula E, cuando los fabricantes comenzaron a contar con sus propios sistemas de propulsión.

Cada uno consiguió tres victorias y terminaron todas las carreras en el podio, salvo en tres ocasiones: Buemi quedó fuera de los puntos en Putrajaya debido a un fallo técnico y en Long Beach tras un incidente con Robin Frijns, mientras que Di Grassi, ganador en Ciudad de México, fue descalificado de esa carrera porque su coche estaba por debajo del peso mínimo.

Como consecuencia, ambos llegaron a la final de Londres —nuevamente una doble jornada— con Di Grassi apenas un punto por delante de Buemi.

Di Grassi y Buemi disfrutaron de buenos resultados al comienzo de la temporada 2015-16. Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

E-Prix de Londres 2016: Buemi se impone en un desenlace polémico

De cara a la final, Di Grassi se mostraba confiado en sus posibilidades. “Si todo se redujera al ritmo puro, creo que ellos tienen la mejor oportunidad”, dijo a Autosport. “Pero como la Fórmula E es tan compleja, creo que podemos vencerlos si tenemos en cuenta el conjunto. Ellos tienen el mejor sistema de propulsión, pero nosotros hemos cometido menos errores este año”.

“Lucas ha hecho una gran temporada, ha promediado algo así como 18 puntos por carrera, es decir, ha terminado segundo en prácticamente todos los eventos”, añadió Buemi. “Eso demuestra que, incluso si yo hubiera hecho todo a la perfección, habría sido difícil conseguir muchos más puntos que él”.

Una primera sesión de clasificación afectada por la lluvia dejó a Di Grassi y Buemi bastante retrasados en la parrilla, en el décimo y el duodécimo puesto, respectivamente. Ambos protagonizaron una lucha rueda a rueda hasta terminar cuarto y quinto, respectivamente, lo que permitió al piloto de Audi ampliar su ventaja a tres puntos.

“No asumí el riesgo de adelantarlo porque sentí que estaba dispuesto a chocar”, dijo Buemi a Autosport sobre la conducción defensiva de su rival, una percepción que terminaría siendo profética de cara a la carrera del domingo.

Buemi consiguió una pole position de enorme importancia, y los tres puntos obtenidos le permitieron igualar a Di Grassi en la clasificación del campeonato. Sin embargo, si ambos terminaban empatados en puntos, el brasileño se quedaría con el título por desempate, al contar con un mayor número de terceros puestos.

En la salida, Di Grassi aprovechó el rebufo de los dos coches de e.dams camino de la primera zona de frenada, donde impactó por detrás contra Buemi, aparentemente sentenciando el título. “Frenaron demasiado pronto”, se quejó Di Grassi por la radio.

Di Grassi logró regresar al pit lane con su Audi gravemente dañado. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El suizo regresó a boxes para subirse a su segundo coche. “Vamos a marcar la vuelta rápida”, le dijo a su equipo por radio. “Pongan la configuración de alta carga aerodinámica, preparen todo, vamos a marcar la vuelta rápida”. Esta hazaña otorgaba dos puntos, por lo que Di Grassi no tenía otra opción que intentar igualar a su rival.

Buemi se impuso en este duelo a distancia al marcar un tiempo de 1m24.150s, frente al 1m24.633s de Di Grassi, y de esa manera se consagró campeón. El piloto de Audi recibió una penalización posterior a la carrera por su responsabilidad en el incidente de la primera vuelta, aunque no tuvo ninguna consecuencia, ya que no fue clasificado.

“Realmente fue a buscar el accidente”, dijo Buemi. “No sabía qué pensar de lo que hizo. Pensé que quería intentarlo todo. Al final, creo que ganó el mejor piloto y el mejor equipo. Es difícil de asimilar, no esperaba ganar de esa manera.

“No sé qué hizo. Iba 100 km/h demasiado rápido. Perdió la cabeza”.

Un inesperado duelo por la vuelta rápida le dio el título a un veloz Buemi en Londres. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Tuve una muy buena salida. Sabía que tenía que ser agresivo con Prost si quería tener alguna posibilidad de luchar contra Seb durante las siguientes 33 vueltas”, explicó Di Grassi. “Sabía que si estaba detrás de Prost iba a ser difícil.

“Fui muy agresivo con él, terminamos tocándonos un poco. Seb frenó casi 50 metros antes que yo y Nico, y cuando me di cuenta bloqueé las ruedas y tuve un incidente.

“Así no debería haber sido la primera curva, pero dadas las condiciones, con los neumáticos y los frenos fríos, tenía que ser agresivo y eso fue lo que pasó”.

Temporada 2016-17: Buemi, más dominante que nunca

Al comienzo de la tercera temporada de la Fórmula E, el conjunto formado por Buemi y Renault e.dams alcanzó el punto máximo de su dominio. El piloto suizo ganó seis de las primeras ocho carreras y superó con comodidad a su compañero de equipo Prost, que nunca subió al podio. Por supuesto, hubo algunos tropiezos, como el trompo que lo hizo caer al 12.º puesto en Ciudad de México y la descalificación del quinto lugar que había obtenido en la primera carrera de Berlín debido a una infracción relacionada con la presión de los neumáticos, pero fuera de eso, Buemi dominó a voluntad.

La victoria en Mónaco, la cuarta en cinco carreras, le dio a Buemi una ventaja de 15 puntos sobre Di Grassi, mientras que Prost, tercero, ya estaba 56 puntos por detrás. Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Y, sin embargo, al llegar a las últimas dobles jornadas de la temporada en Nueva York y Montreal, Buemi tenía una ventaja de “apenas” 32 puntos sobre un Di Grassi extremadamente consistente, que había conseguido seis podios, incluida una victoria en México.

Eso suponía un problema para Buemi, que se iba a perder las carreras en Estados Unidos debido a un compromiso con el WEC que se superponía en el calendario. Di Grassi terminó teniendo un fin de semana menos destacado, con un cuarto y un quinto puesto, mientras Bird ganaba ambas carreras, pero aun así redujo a 10 puntos su desventaja respecto del líder del campeonato.

E-Prix de Montreal 2017: Di Grassi triunfa mientras Buemi pierde la calma

De cara a la final de Montreal, hubo mucha tensión y juego psicológico, alimentados por los acontecimientos ocurridos un año antes.

“Lo respeto como piloto, pero no respeto lo que pasó el año pasado”, dijo Buemi a Autosport sobre su rival. “La gente dentro de este deporte sabe exactamente lo que pasó allí.

“Si vuelve a ocurrir una colisión como esa, ¿qué crees que pensará la gente? Será muy difícil de explicar para él. No puede permitirse algo así otra vez por su reputación, ¿verdad?

“Prefiero perder con dignidad antes que intentar ganar de una manera que me impida mirarme al espejo. ¿Puede él decir lo mismo? No lo sé, pregúntaselo”.

Di Grassi puso toda la presión sobre los hombros de Buemi, y parece que funcionó. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pero Di Grassi no se inmutó. “Perdió el campeonato en la primera temporada por un error bastante simple, cuando hizo un trompo en su vuelta de salida de boxes y lo perdió todo”, dijo Di Grassi a Autosport. “Así que se puede ver que tiene algunos problemas en ese aspecto.

“Este fin de semana tiene muchísima más presión que yo, porque todos estarán esperando para ver si esos errores vuelven a aparecer en Montreal”.

Di Grassi consiguió la pole para la primera carrera por el margen más estrecho posible sobre Buemi, apenas 0,027 segundos. Sin embargo, el piloto de Renault e.dams había destrozado su coche en la segunda sesión de entrenamientos libres, lo que obligó a cambiar la batería y, por lo tanto, le valió una penalización de 10 posiciones en la parrilla. Luego tuvo que afrontar una primera vuelta desastrosa, en la que cayó del 12.º al 17.º puesto.

Mientras Di Grassi avanzaba cómodamente hacia la victoria, Buemi realizó una excelente remontada hasta el cuarto puesto, pero protagonizó acaloradas discusiones con Antonio Felix da Costa, Frijns y Abt en el parque cerrado antes de terminar descalificado de la carrera por tener un coche por debajo del peso mínimo. Esto fue consecuencia directa de la apresurada y exhaustiva reconstrucción que el equipo e.dams realizó después de la segunda sesión de entrenamientos libres.

Esto cambió por completo el panorama de la lucha por el título, ya que Buemi pasó a estar 18 puntos por detrás de Di Grassi, en lugar de los apenas seis que los separaban.

Para complicar aún más sus problemas, el campeón vigente se clasificó 14.º para la última carrera, mientras que su rival por el título avanzó hasta la quinta posición. Las esperanzas de Buemi de terminar segundo —un requisito indispensable para mantener sus opciones de título— desaparecieron de inmediato, cuando un contacto menor en la primera vuelta dañó la carrocería trasera de su coche. Dirección de carrera le mostró la bandera blanca y naranja, lo que significaba que debía entrar a boxes para realizar reparaciones.

Buemi finalmente remontó hasta el 11.º puesto, mientras que Di Grassi se aseguró cómodamente su primer título al terminar séptimo.

Di Grassi celebró su título de Fórmula E contra todo pronóstico. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Cuando te descalifican dos veces y pierdes 22 puntos, además de perderte dos carreras en un campeonato que solo cuenta con 12, ¿qué haces?”, reflexionó Buemi con amargura ante Autosport.

E-Prix de Hong Kong 2017: ¿un cambio de guardia?

En la temporada 2017-18 surgieron nuevos protagonistas al frente, algo que quedó reflejado desde la primera ronda de la temporada en Hong Kong.

Di Grassi y Buemi se clasificaron fuera de los cinco primeros y luego chocaron en la primera carrera, antes de que el Renault e.dams sufriera un problema técnico. Al día siguiente, terminaron apenas 12.º y 20.º, respectivamente, en la parrilla, después de que Buemi se estrellara durante la clasificación. Di Grassi sufrió un problema técnico en la carrera, mientras que Buemi heredó un punto después de que Abt, ganador de la carrera, fuera descalificado por un “error administrativo”.

Tanto Buemi como Di Grassi tuvieron dificultades en la primera cita de la temporada en Hong Kong. Photo by: Mark Sutton / Getty Images

Pilotos como Bird, Vergne, Heidfeld, Felix Rosenqvist, Edoardo Mortara y Mitch Evans consiguieron podios a lo largo del fin de semana, en comparación con los apenas ocho pilotos que habían subido al podio durante toda la temporada anterior.

Buemi recuperó su nivel en la siguiente ronda, con una pole position en Marrakech y tres podios consecutivos, mientras que Di Grassi se vio perjudicado por graves problemas con el inversor. Sin embargo, una vez solucionados, demostró ser un rival formidable.

Final de la temporada 2017-18: Di Grassi se vuelve imparable

Una vez solucionados los problemas técnicos de Audi, Di Grassi terminó la temporada con siete carreras consecutivas entre los dos primeros.

Desafortunadamente, había acumulado una desventaja demasiado grande respecto de Vergne durante las primeras cinco carreras —78 puntos—, pero aun así consiguió un inesperado segundo puesto en el campeonato detrás del francés, quien fue un más que merecido campeón con cuatro victorias en 12 carreras.

“La temporada comenzó muy mal, sin sumar puntos durante cuatro carreras”, dijo Di Grassi a Autosport. “Luego llegar hasta el segundo puesto y ser subcampeón es simplemente un milagro, además de ganar el campeonato de equipos”.

Di Grassi finalmente volvió a lo más alto del podio con su victoria en Zúrich, que le permitió saltar del sexto al tercer puesto en el campeonato. Photo by: Dom Romney / LAT Images via Getty Images

“Siete podios consecutivos demostraron que éramos súper competitivos y que, cuando el auto no se rompía, teníamos todas las herramientas para conseguir un buen resultado, y estoy súper orgulloso de lo que logró el equipo. La parte difícil fue no entrar en esa espiral mental en la que empiezas a dudar de ti mismo o de cualquier otra cosa durante esas primeras cuatro o cinco carreras.

“Creo que conduje mejor este año de lo que lo hice el año pasado, porque no cometí ningún error”.

Mientras tanto, la victoria se le escapó a Buemi durante toda la temporada, a pesar de conseguir tres pole positions y cuatro podios.

“Estoy cabreado, estoy decepcionado”, le dijo Buemi a Autosport cuando se cumplió el aniversario de su última victoria. “Pero estoy trabajando más duro que nunca y espero que el año que viene sea el regreso. Estamos trabajando duro, se los aseguro”.

Lo que hicieron en las eras Gen2 y Gen3

Ni Buemi ni Di Grassi volvieron a alcanzar los mismos niveles de éxito que tuvieron durante la primera era de la Fórmula E.

Cuando Renault e.dams se transformó en Nissan e.dams, Buemi siguió siendo un candidato habitual al podio durante las dos primeras temporadas de la Gen2, con una victoria en el E-Prix de Nueva York de 2019, pero terminó su etapa en el equipo con 31 carreras consecutivas fuera del top 3.

Buemi consiguió su primera victoria en Fórmula E en seis años en el E-Prix de Mónaco de 2025. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El suizo pasó entonces a Envision para la Gen3, una etapa en la que sus resultados han sido irregulares. Siete podios en cuatro temporadas —incluida la victoria en el E-Prix de Mónaco de 2025, su primer triunfo en seis años— no serían suficientes para satisfacer a un Buemi siempre hambriento de éxitos. Pero cabe señalar que ha sumado más puntos que sus compañeros de equipo Frijns y Joel Eriksson en las últimas dos temporadas.

Mientras tanto, Di Grassi realmente se mantuvo como un contendiente durante la era Gen2. Las primeras tres temporadas, todavía con Audi Sport Abt, lo vieron conseguir cuatro victorias y mantener una regularidad constante en la zona de puntos, una forma que sostuvo con Venturi en 2021 y 2022.

Pero el brasileño nunca pudo mantener ese nivel con la Gen3, a pesar de conseguir la pole position y un podio en el E-Prix de Ciudad de México de 2023, que abrió la era. Compitiendo para Mahindra y Abt Cupra, que se convirtió en Lola Yamaha, Di Grassi consiguió apenas un podio en las siguientes 58 carreras. Y pese a todos sus éxitos anteriores, todavía ocupa un modesto 17.º puesto en el campeonato de pilotos; el reciente triunfo en el E-Prix de Shanghái realmente fue su última gran aparición.

En medio de una temporada complicada, Di Grassi ganó en Shanghái este año, probablemente su último triunfo. Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images