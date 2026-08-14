Pascal Wehrlein ha admitido que no tiene claro hasta dónde llegarán sus rivales con las órdenes de equipo en el E-Prix de Londres de este fin de semana, ahora que la temporada 2025-26 de Fórmula E llega a su punto álgido.

En una de las luchas por el campeonato más reñidas de la historia de la Fórmula E, nueve pilotos viajan al Reino Unido con posibilidades matemáticas de ganar el título. De ellos, los cuatro primeros están separados por tan solo 14 puntos, y hay un total de 58 puntos en juego en el ExCeL.

Tanto Jaguar como Nissan e.dams cuentan con un serio aspirante cada uno en la lucha por el título, con Mitch Evans y Oliver Rowland respectivamente, mientras que Porsche tiene dos grandes candidatos: el piloto oficial Wehrlein y Jake Dennis, de Andretti.

Wehrlein admitió que existe cierta preocupación por que los rivales den órdenes de equipo para "manipular" el resultado del campeonato, tras haber vivido una situación similar en Tokio.

"En realidad no hay incertidumbres, pero lo único que diría es que este año da la sensación de que hay muchas más tácticas de equipo que en el pasado, algo que no me gusta", declaró Wehrlein a Motorsport.com.

"Hay una diferencia entre intentar manipular la carrera a propósito y ayudar a tus compañeros de equipo si estáis pilotando muy cerca unos de otros. Hay una gran diferencia".

Durante la primera de las dos carreras de Japón, Sébastien Buemi, de Envision —que arrastraba una penalización — activó pronto su primer "modo de ataque" para abrirse paso entre el pelotón. Pero cuando se abrió la ventana de paradas, redujo la velocidad a propósito para ayudar a su compañero de equipo Joel Eriksson, frenando el avance de varios pilotos, entre ellos Wehrlein.

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Atrapado en el pelotón detrás del suizo, Wehrlein chocó con Antonio Félix da Costa, de Jaguar, y los daños resultantes le dejaron fuera de los puntos.

"Lo que hizo Buemi en Tokio es algo que, en mi opinión, va mucho más allá de lo aceptable, porque tenía una penalización y redujo la velocidad de la mitad del pelotón para permitir que su compañero de equipo sumara puntos. Es algo que va demasiado lejos", afirmó Wehrlein.

"Es muy diferente a ir segundo y tercero con tus compañeros de equipo y luego intercambiar posiciones, por ejemplo. La situación puede llegar muy lejos, y eso es lo único que, para mí, resulta un poco incierto este fin de semana: cómo se desarrollará todo y cuál será la reacción".

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

El compañero de equipo de Wehrlein, Nico Mueller, ocupa la octava posición en el campeonato, a 44 puntos del líder, Dennis, lo que significa que sus posibilidades de ganar el título son muy remotas.

El alemán reveló que, aunque Mueller estaría dispuesto a apoyarle en su lucha por el título, cualquier orden de equipo se limitaría a intercambiar posiciones entre ellos.

"Los dos estamos aquí para sumar el máximo número de puntos para el equipo, ya que también estamos en la lucha por el campeonato de equipos", afirmó Wehrlein, que se encuentra a solo cinco puntos de Dennis.

"Ya veremos. Estoy seguro de que, si no hay nada que ganar ni que perder y corremos juntos, Nico me ayudará, pero él también necesita un buen fin de semana para el campeonato de equipos".

Se cree que la Fórmula E está trabajando para poner freno a las órdenes de equipo en la era Gen4, incluidas las que se dan entre los fabricantes y sus equipos clientes.

Cuando se le preguntó qué se podría hacer para evitar que los equipos utilicen tácticas para influir en el resultado de una carrera, Wehrlein respondió: "Deberíamos prohibir la radio".

Cuando se le señaló que los pilotos podrían necesitar que sus equipos les proporcionaran información crucial durante las carreras, añadió: "Sé cuándo es la ventana de paradas en boxes. Tengo toda la información en mi volante para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.

"Sería una buena aportación por parte de los pilotos marcar una pequeña diferencia, comprender la carrera, entender lo que requiere y, sobre todo, evitar ese tipo de cosas".