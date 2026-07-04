Pascal Wehrlein domina tanto en mojado como en seco para lograr la victoria en Shanghái
Pascal Wehrlein convierte la pole en una merecida victoria en el primer ePrix del fin de semana de Shanghái, manteniéndose al frente pese a la lluvia y un reinicio tras el coche de seguridad.
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team
Pascal Wehrlein dominó la carrera inaugural de la ronda de Fórmula E de Shanghái al convertir la pole en victoria a pesar de la lluvia y una intervención del coche de seguridad.
Tras conservar el liderato desde la pole, el piloto de Porsche solo cedió brevemente la primera posición a Jake Dennis, antes de entrar en boxes al final de la vuelta 15 y luego volver al liderato una vez que todos habían completado sus paradas.
La tan esperada lluvia, que había obligado a los organizadores a revisar el horario, empezó a caer desde la vuelta 5 y se intensificó tras las paradas, obligando a los oficiales a sacar el coche de seguridad en la vuelta 19, negando la oportunidad a quienes acababan de iniciar un Attack Mode.
Entre ellos estaban Edoardo Mortara, que había subido al tercer puesto, pero también Pepe Martí, Dan Ticktum y Nick Cassidy.
El coche de seguridad relanzó al pelotón en la vuelta 22 – añadiendo una vuelta a la duración de la carrera – y Wehrlein activó inmediatamente el Attack Mode para intentar escaparse, dejando detrás a Antonio Felix da Costa, que no pudo alcanzarlo y tuvo que conformarse con el segundo puesto por 1,6 segundos.
Detrás del piloto de Jaguar, Dennis, de Andretti, completó el podio, junto a Drugovich, este último capaz en las etapas finales de abrir una brecha entre él y Nyck De Vries, quien al volante de su Mahindra protagonizó una fantástica remontada desde el fondo de la parrilla hasta el quinto puesto.
Maximilian Guenther, DS penske
Photo by: DPPI
Jean-Eric Vergne había estado, de hecho, en la lucha por los cinco primeros, pero se vio absorbido por las batallas del pelotón medio en la segunda parte de la carrera, en parte debido a un contacto con Mortara que lo desestabilizó y le hizo perder contacto con el grupo de cabeza. El piloto de Citroen fue sexto tras batir en la línea de meta a Joel Eriksson, que venía remontando con su Envision.
Mitch Evans también tiene motivos para quejarse de una carrera que lo había visto salir entre los favoritos y luego caer en la clasificación hasta el octavo puesto en la meta. El piloto de Jaguar sigue liderando la clasificación de Fórmula E, pero Wehrlein ha reducido su ventaja a tres puntos.
DS Penske y Maximilian Guenther y Mortara completaron el top 10, con el piloto de Mahindra investigado después de la carrera por el contacto con Vergne.
La segunda carrera de Fórmula E en Shanghái tendrá lugar a las 5:05 a. m., hora del Reino Unido, tras los cambios de horario debido a las precauciones por el tiempo.
Fórmula E - Shanghai E-Prix - Carrera Sábado
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Puntos
|Retirada
|1
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|30
|
40'30.411
|135.3
|25
|2
|A. Felix da Costa Jaguar
|13
|30
|
+1.633
40'32.044
|1.633
|135.2
|18
|3
|J. Dennis Andretti Formula E
|27
|30
|
+4.709
40'35.120
|3.076
|135.0
|15
|4
|F. Drugovich Andretti Formula E
|28
|30
|
+5.425
40'35.836
|0.716
|135.0
|12
|5
|N. de Vries Mahindra
|21
|30
|
+8.407
40'38.818
|2.982
|134.8
|10
|6
|J. Vergne Citroën Racing
|25
|30
|
+12.497
40'42.908
|4.090
|134.6
|8
|7
|J. Eriksson Virgin Racing
|14
|30
|
+12.714
40'43.125
|0.217
|134.6
|6
|8
|M. Evans Jaguar
|9
|30
|
+14.120
40'44.531
|1.406
|134.5
|4
|9
|M. Gunther DS Penske
|7
|30
|
+14.674
40'45.085
|0.554
|134.5
|2
|10
|N. Muller Porsche Team
|51
|30
|
+15.749
40'46.160
|1.075
|134.4
|1
|11
|Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|30
|
+16.375
40'46.786
|0.626
|134.4
|12
|D. Ticktum Cupra Kiro
|33
|30
|
+17.927
40'48.338
|1.552
|134.3
|13
|O. Rowland Nissan e.dams
|1
|30
|
+18.858
40'49.269
|0.931
|134.3
|14
|
P. Martí Cupra Kiro
|3
|30
|
+20.103
40'50.514
|1.245
|134.2
|15
|E. Mortara Mahindra
|48
|30
|
+20.167
40'50.578
|0.064
|134.2
|16
|T. Barnard DS Penske
|77
|30
|
+20.684
40'51.095
|0.517
|134.2
|17
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|30
|
+21.068
40'51.479
|0.384
|134.1
|18
|L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|30
|
+21.145
40'51.556
|0.077
|134.1
|19
|N. Cassidy Citroën Racing
|37
|30
|
+37.715
41'08.126
|16.570
|133.2
|20
|N. Nato Nissan e.dams
|23
|29
|
+1 Vuelta
40'52.086
|1 Vuelta
|129.6
|Ver los resultados completos
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