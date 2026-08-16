Da Costa se defiende y señala que Wehrlein sacó a Jake Dennis “a propósito” en Londres

Antonio Felix da Costa ha defendido sus tácticas agresivas para contener a Pascal Wehrlein durante gran parte del London E-Prix, mientras acusaba al piloto de Porsche de chocar deliberadamente contra su rival por el título Jake Dennis.

Con Mitch Evans, de Jaguar, llegando a la final de Fórmula E del domingo con un déficit de 21 puntos frente a su rival de Porsche Wehrlein, el neozelandés necesitaba ganar la carrera y esperar que Wehrlein terminara fuera del top 10 para mantener vivas sus esperanzas de título.

Da Costa, compañero de equipo de Evans, pasó en consecuencia gran parte de la carrera frenando a Wehrlein hacia el grupo de coches de detrás, con ambos llegando al contacto varias veces mientras luchaban por la posición.

El piloto de Porsche estaba indignado por las tácticas de Jaguar, describiendo la final de Londres como una de las carreras más antideportivas e injustas” que jamás haya presenciado, al tiempo que calificaba a da Costa de “mal perdedor”.

Sin embargo, da Costa contraatacó a su antiguo equipo, insistiendo en que sus acciones fueron provocadas por el uso de tácticas similares por parte de Porsche el sábado, cuando Dan Ticktum, de Cupra Kiro, que es equipo cliente de Porsche, redujo la velocidad en la clasificación y Nico Mueller contuvo a Evans en la carrera.

“No puedo negar que me enfadaron un poco con los juegos que hicieron ayer”, dijo da Costa a Motorsport.com. “Así que encontramos una estrategia para interrumpir su propia estrategia y sus propios juegos.

“Desde la primera vuelta, Muller empezó a hacer lo mismo y me alegro de haber podido poner fin a eso.”

“No hemos hecho nada que ellos no hayan empezado. No hicimos nada malo. Ellos empezaron a jugar a estos juegos, y nosotros también los jugamos, los jugamos un poco mejor.

“No pueden esperar hacerles cosas a otros y que no les devuelvan el mordisco. No es la forma en que quiero correr, pero una vez que ellos lo empezaron, nosotros también tuvimos que hacerlo.”

Da Costa responde a Wehrlein

Da Costa seguía a Wehrlein más adelante en la carrera cuando el piloto de Porsche golpeó a su rival de Andretti, Jake Dennis, al llegar a la curva 20, antes de tocar también el Envision de Joel Eriksson. El caos resultante dejó a ambos contendientes al título fuera de los puntos y acabó con las opciones de Dennis de negarle a Wehrlein el campeonato de pilotos.

Dennis ya había arremetido contra Wehrlein después de la carrera, describiendo la forma en que él y Porsche ganaron como "vergonzosa".

Tras tener una vista de pájaro del incidente, da Costa afirmó que su excompañero de equipo sacó deliberadamente a Dennis de la carrera.

“Para mí está bastante claro. Fue una maniobra súper sucia. Sacó a Jake a propósito para asegurar su campeonato, me parece bien”, dijo el portugués.

“Pero dice mucho de lo que hace, aunque no me corresponde a mí comentarlo. Me hizo lo mismo hace dos semanas en Tokyo, así que no me sorprende.”

Da Costa y Wehrlein han tenido una relación tensa en Fórmula E, con ambos llegando a no dirigirse la palabra cuando corrieron juntos para Porsche.

La tensión resurgió en la última vuelta, cuando el resultado de la lucha por el título ya se había decidido a favor de Wehrlein, mientras ambos seguían luchando por la posición.

Eso llevó a este último a lanzar una bronca furiosa por la radio del equipo: “Míralo. Todavía quiere pelear. Mal perdedor. Te he ganado tres años seguidos, joder.”

Preguntado por lo que pensaba de los comentarios de Wehrlein contra él y Jaguar, dijo: “He oído algunas cosas por aquí y por allá, pero si quiere puede venir a hablar conmigo.”

Al insistirle sobre si la pelea entre ambos se volvió personal, añadió: “Solo este año me ha hecho un par de cosas malas, y luego ni siquiera quiero entrar en el pasado personal que tengo con él, pero se puede ver cómo otros me compiten a mí y cómo otros compiten contra él, y eso dice mucho de las personas que somos.”