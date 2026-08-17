Wehrlein acusa a Jaguar y Da Costa de querer "destrozar mi carrera" en el polémico final de Londres

Pascal Wehrlein ha acusado a su rival de Jaguar Antonio Felix da Costa de conspirar contra él para “destrozar mi carrera” y “arruinar mi campeonato” en un polémico final de temporada de Fórmula E el domingo.

El alemán fue coronado campeón de 2025-26 tras vencer a Jake Dennis y Mitch Evans en la doble cita de Londres. Pero las tensiones aumentaron cuando tanto Porsche como Jaguar emplearon tácticas de equipo para apoyar a sus respectivos aspirantes al campeonato.

Wehrlein pasó gran parte de la carrera del domingo atrapado detrás de da Costa, quien deliberadamente condujo despacio por el estrecho y revirado circuito ExCeL para mantener a Wehrlein detrás y apoyar la lucha de Evans por el título.

En un momento dado, Wehrlein incluso cayó fuera de las posiciones de puntos después de que da Costa lo llevara largo a la salida de la curva 19, lo que permitió que varios pilotos lo adelantaran de una sola vez.

Las órdenes de equipo de Jaguar llegaron después de que Porsche empleara tácticas similares durante todo el fin de semana, con el compañero de equipo de Wehrlein, Nico Muller, conteniendo a Evans tanto en la carrera del sábado como en la fase inicial del final de temporada.

Preguntado sobre si había alguna diferencia entre el enfoque de los dos equipos, el alemán dijo que da Costa fue demasiado lejos con su defensa, afirmando que incluso intentó hacerle un brake test durante la carrera.

“Creo que el enfoque fue completamente diferente”, dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera. “Ayer, el enfoque fue dejar a Mitch detrás y mantenerse delante de él. Hoy, el enfoque fue destrozar mi carrera y sacarme de los puntos.

“Creo que Antonio intentó durante 20 vueltas arruinar mi carrera, conduciendo a mi lado, frenando, empujándome contra los muros. Frenando, haciéndome un brake test, y simplemente intentando arruinar mi carrera y mi campeonato.

"Así que Dennis pudo adelantarme debido a eso. Incluso cuando Mitch ya estaba muy por delante, él siguió bloqueándome y sacándome de la pista.“

Wehrlein criticó duramente las tácticas de Jaguar justo después de la carrera, calificando a su excompañero de equipo da Costa de “enemigo”. La pareja tuvo una relación tensa durante sus tres años juntos en Porsche antes de que da Costa se marchara para unirse al equipo rival Jaguar.

“La forma en que condujo Antonio es una de las cosas más antideportivas e injustas que he visto”, dijo. “Así es si tienes enemigos en un paddock. Aun así, lo logramos [y ganamos el título].

“Hay otro mensaje. No olvido las cosas. Vamos a mejorar, tengamos una buena pretemporada. El año que viene, no olvidaré lo que pasó aquí.”