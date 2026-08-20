Aston Martin comienza a probar el hypercar Valkyrie actualizado para el WEC y la IMSA 2027
Aston Martin y THOR llevaron a cabo tres días de pruebas con el Valkyrie, mientras se preparan para usar los evo jokers por primera vez para mejorar el coche.
Aston Martin está trabajando en una serie de actualizaciones para su Valkyrie LMH de cara a la tercera campaña del coche en el World Endurance Championship y el IMSA SportsCar Championship en 2027
El lunes y el martes, el fabricante británico y su socio The Heart Of Racing llevaron a cabo una primera puesta en pista del Valkyrie actualizado en el aeródromo de Hinton, en el Reino Unido. A esto le siguió una primera prueba completa en el circuito de Silverstone el miércoles.
El prototipo no híbrido puede verse conducido por pilotos oficiales, incluido Harry Tincknell, en una serie de imágenes publicadas por el equipo.
Aston Martin pintó el coche de pruebas con una decoración de semicamuflaje, con patrones ajedrezados verdes, negros, celestes y azules.
Aston Martin Valkyrie, Silverstone test
Photo by: Aston Martin Racing
“Valkyrie – El sonido de la evolución” es el pie de foto elegido por el equipo anglo-estadounidense, una referencia al motor V12 atmosférico, cuyo sonido se convirtió en un éxito instantáneo entre los aficionados al automovilismo.
No está claro qué cambios se han realizado en el coche que debutó en el campeonato en 2025. Pero el director del equipo Ian James y la alta dirección de Aston revelaron anteriormente que utilizarían evo joker(s) para mejorar la aerodinámica y otras áreas, una vez que tuvieran los datos necesarios para entender dónde centrarse con el fin de liberar el potencial del Valkyrie.
Esto también queda indicado por el hecho de que Aston Martin y The Heart of Racing continuarán las pruebas en Austin el 9 de septiembre (donde Ferrari y Genesis también estarán en pista) y en Aragón el 15 de septiembre, antes de llevar a cabo tres días más de rodaje entre octubre y noviembre en el túnel de viento Windshear, donde se registran los datos y las especificaciones de todos los prototipos para la homologación final.
Aston Martin Valkyrie Silverstone test
Photo by: Aston Martin Racing
Aston Martin ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación de fabricantes del WEC, a solo un punto de su rival más experimentado Alpine. En la clase GTP de IMSA, ocupa la quinta y última posición en la tabla debido a que compite con un solo coche.
El Valkyrie se enfrentará a una competencia adicional en el WEC el próximo año con la llegada de Ford y McLaren, mientras que la inminente salida de Acura dejará solo cuatro fabricantes en la categoría principal de IMSA.
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