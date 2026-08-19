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WEC

Imágenes desde el interior del Ford LMDh con Matt Campbell en la primera sesión de pruebas

La Casa del Óvalo Azul ha publicado las imágenes de la primera sesión de pruebas en Paul Ricard: ¡el rugido del motor V8 atmosférico Coyote de 5,4 litros te pone la piel de gallina!

Francesco Corghi
Publicado:

"Go Like Hell". Puerta cerrada, el mecánico levanta la palanca de salida, el sistema híbrido empieza a transmitir el primer impulso a las ruedas traseras y, unos metros más adelante... el rugido del V8 atmosférico de 5,4 litros marca el inicio de la aventura en la pista.

"A toda velocidad", son las palabras elegidas por Ford Racing que lo dicen todo sobre cómo está afrontando las primeras pruebas con su LMDh con chasis Oreca, en acción estas últimas horas en Paul Ricard en un recorrido que le llevará a debutar en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la temporada 2027.

Tras las primeras imágenes oficiales de su prototipo híbrido, la marca del Óvalo Azul ha complacido a los numerosos aficionados y seguidores mostrando también un breve vídeo en el que las tres palabras "Go Like Hell" lucen en el interior del habitáculo del coche (sobre el retrovisor y en la protección lateral), mientras Matt Campbell lo toma de la mano y comienza a dar sus primeros pasos con él.

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Ford LMDh, pruebas en Paul Ricard

Foto de: Ford Racing Technology

Imágenes históricas las captadas por la cámara instalada en el habitáculo del Ford LMDh, que el lunes 17 de agosto recibió oficialmente luz verde para emprender el camino del desarrollo junto con el fabricante de chasis Oreca, cuya sede se encuentra justo al lado del circuito de Le Castellet, elegido expresamente para las primeras pruebas, tal y como ya habían adelantado ampliamente los responsables del equipo.

Y, por supuesto, lo más emocionante es escuchar cómo, en el pit lane, el coche pasa de la propulsión híbrida —tal y como establece el reglamento para la salida desde boxes— al motor V8 atmosférico de 5,4 litros derivado del Coyote, fabricado y probado en la sede de Dearborn, en lo que es un auténtico... ruido propio de un auténtico muscle car americano. 

Además de Campbell, en la primera jornada también rodó Logan Sargeant y, en estos días de la segunda quincena de agosto, les tocará el turno a Tom Blomqvist y Mike Rockenfeller para continuar con el trabajo; a los que se unirán más adelante Nick Yelloly y Sebastian Priaulx, quienes completan la alineación que competirá en la categoría HYPERCAR el próximo año.

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