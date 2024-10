La F1 descarta hacer una carrera de novatos este año en Abu Dhabi

La idea de celebrar una carrera sprint de 10 coches el martes después del Gran Premio de Abu Dhabi, que cierra la temporada, parecía que iba a ser aprobada, con todos los principales interesados a favor del plan de dar a los novatos más kilometraje relevante en los actuales coches de F1.

Los planes se desarrollaron y debatieron durante la reunión de la Comisión de la F1 del miércoles, pero el consenso fue que la F1 y la FIA se encontrarían con demasiados dolores de cabeza logísticos para resolverlos en dos meses. Por lo tanto, se acordó revisar los planes para llevar a cabo esta carrera en el test de post-temporada del próximo año, con más tiempo para desarrollar adecuadamente el concepto y el aspecto organizativo.

"Se debatió el concepto de una 'carrera de novatos' que se añadiría al calendario de pruebas de post-temporada de 2024 en Abu Dhabi", se indicó en un comunicado de la reunión de la comisión. "Aunque el concepto recibió un amplio apoyo, se determinó que debido a las limitaciones de calendario y organización, el evento no tendría lugar en 2024, y las discusiones continuarán para formular un concepto potencial y un plan para 2025".

El plan para el martes después de Abu Dhabi consistía en una breve sesión de clasificación y una carrera sprint en la que participarían 10 novatos, que se organizaría en torno a los test habituales de Pirelli.

New regulations will come in for 2026

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images