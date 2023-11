Norris: "Segundo es lo máximo que podíamos en Brasil"

Max Verstappen es un objetivo fuera del alcance de cualquiera, especialmente en días de gracia como en Brasil, donde la gestión de la degradación de los neumáticos es el aspecto clave en la economía de la carrera.

Al igual que durante el sprint, Lando Norris intentó al menos colocarse en los espejos del líder de la carrera, intentando un ataque en la curva cuatro en la octava vuelta, aunque sin éxito.

El holandés de Red Bull respondió de inmediato comenzando a estirarse con un excelente tramo intermedio, suficiente para sacar al británico de la zona de DRS. A partir de ahí, todo fue un solitario por parte del piloto de Red Bull, que fue capaz tanto de gestionar bien los neumáticos en la primera parte del stint, consiguiendo incluso salvar las gomas en las curvas rápidas 4, 6 y 7, como de ampliar al mismo tiempo su ventaja sobre sus rivales.

Si en la primera parte del stint, de hecho, Norris consiguió mantener a menudo un buen ritmo, en la segunda parte los méritos del RB19 y las limitaciones de un MCL60 emergieron más claramente. A pesar de los grandes avances realizados desde el inicio de la temporada, el MCL60 claramente todavía tiene algo de terreno que recuperar en comparación con el coche de referencia de la parrilla.

Fotografía de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Para traer a casa el segundo puesto, fue crucial la primera salida, con la que Norris consiguió pasar de sexto a segundo en el espacio de unos pocos metros, algo inesperado para el británico. Esto fue crucial porque le permitió evitar quedarse atrapado en el tráfico en la primera parte de la carrera, sobre todo teniendo en cuenta que Lewis Hamilton intentó mantener unido al grupo que tenía detrás.

"Sinceramente, no podría haber ido mejor. Sí, un buen ritmo, similar al de ayer, que es lo principal, y una salida mucho mejor al principio que nos permitió pasar de sextos a segundos, lo que fue una agradable sorpresa. Mi salida de ayer no fue muy buena. Intenté trabajar en ella y mejoró. Pero luego, en la segunda salida, fui un poco demasiado agresivo. Pero en general estoy contento, creo que la segunda posición es lo mejor que podemos conseguir hoy en día", dijo el británico.

A pesar de que en la primera parte de cada stint Norris intentó apretar para tratar de seguir el ritmo de Verstappen, poco pudo hacer, ya que el tricampeón del mundo siempre consiguió estirarse y además hizo una buena gestión de los neumáticos: "Hay pequeños puntos en los que los neumáticos se recuperan un poco y puedes seguir apretando, pero Max siempre parecía tener una respuesta para todo, lo cual es una pena. Pero hay que reconocerle el mérito, ha hecho una buena carrera, difícil por las condiciones del viento y todo eso, pero el segundo puesto es un buen resultado."

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, segundo clasificado, saluda con el pulgar hacia arriba desde el podio

Para Norris, este es su séptimo podio de la temporada, el 17º de su carrera: sólo Sergio Pérez y Fernando Alonso han logrado más en el transcurso de este campeonato, ahora ambos con ocho, pero también demuestra los grandes avances realizados por el equipo de Woking. El único aspecto en el que McLaren ha decepcionado este fin de semana ha sido el momento de la salida de la Q3 durante la clasificación del viernes, algo que Andrea Stella ya ha solucionado en las horas posteriores.

"El rendimiento ha estado ahí todo el fin de semana. Cometimos algunos errores el viernes en la calificación, pero luego aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos, con la calificación del sábado, el sprint de ayer y la carrera de hoy. Estoy muy contento. Tantos puntos, otro podio. Por supuesto, no lo suficiente para ganar, porque Max todavía está un poco lejos para nosotros, pero en general ha sido un buen fin de semana", añadió Norris.

A pesar de que sobre el papel Brasil no representaba una cita favorable para el MCL60 como lo habían sido Suzuka y Qatar, el coche de Woking mostró una buena estabilidad general, confirmándose como el coche más equilibrado entre los perseguidores. Ahora, sin embargo, llega la ronda de Las Vegas, una incógnita no sólo por el trazado de la pista, sino también por las bajas temperaturas, que deberían complicar la gestión de los neumáticos: "Creo que fuimos más competitivos de lo que esperábamos, lo cual es positivo, vamos más fuertes en circuitos donde teóricamente no lo esperábamos. Las Vegas es una incógnita para todos", concluyó el británico de McLaren.