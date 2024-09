Norris domina en Singapur pero admite "tomé demasiados riesgos"

Lando Norris dominó literalmente el Gran Premio de Singapur. Tras una gran clasificación ayer, el piloto de McLaren aniquiló a todos sus principales rivales y triunfó con un margen de más de 20 segundos sobre Max Verstappen, segundo y su rival por el Campeonato del Mundo.

De hecho, si Lando no hubiera frenado ostensiblemente, habría terminado la carrera con más de medio minuto de ventaja sobre el que, en la primera mitad de la temporada, fue el coche dominante, el RB20 número 1 de Verstappen.

Partiendo esta vez de la mejor manera posible desde la pole, Norris abrió de inmediato una importante brecha con el holandés en las primeras vueltas gracias a un ritmo de carrera que no tuvo rival. Su margen fue tan amplio desde el principio que parecía que se le avecinaba una victoria fácil, la más fácil de su carrera.

En cambio, un error en la frenada cuando ya tenía más de 20 segundos sobre Verstappen le llevó a dañar la mampara vertical de su alerón delantero. Una emoción que se repitió a mitad de carrera, cuando chocó contra el muro con su neumático derecho puesto en la curva 14. Nada, sin embargo, pudo poner en duda una victoria dominante.

"Ha sido una carrera fantástica", dijo Norris al final de la carrera, realmente puesta a prueba por el calor y la humedad. "Quizá tomé demasiados riesgos a mitad de carrera, tuve un par de momentos en los que corrí grandes riesgos, pero al final los gestioné bastante bien".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"El coche ha ido genial, hemos volado durante toda la carrera y he podido relajarme al final. Ha sido una carrera muy dura físicamente, estoy muy cansado, pero todo ha ido bien".

Norris pasó a explicar qué le llevó a cometer dos errores que, sin una rápida recuperación, podrían haberle hecho perder una victoria que parecía segura desde las primeras vueltas.

"No es que estuviera yendo más allá del límite, es que a veces te relajas demasiado. No sé muy bien qué ha pasado. Pero lo importante es que no he sufrido demasiados daños. Lo importante es que he ganado, he conseguido un buen botín de puntos y también estoy contento por Oscar (Piastri) que ha conseguido subir al podio. También ha sido un buen día para el equipo.

"Diría que ha sido una carrera similar a la de Qatar el año pasado en cuanto a dureza física. Quizá podría haber estado más tranquilo y ahora estoy un poco mareado, pero todo ha ido bien".

Norris está ahora a 52 puntos de Verstappen en el Campeonato de Pilotos cuando quedan seis carreras para el final de la temporada. Lando fue burlado por Daniel Ricciardo a pocas vueltas del final, que marcó una vuelta rápida con un juego de blandos y le robó el punto extra que Lando podría haber utilizado.