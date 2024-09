Colapinto: "El equipo me paró tarde y no es algo que pueda controlar"

Colapinto completó otra muy buena actuación este domingo en el Gran Premio de Singapur, 18º ronda de la temporada 2024 de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Marina Bay, pero lamentó lo que consideró una oportunidad perdida de sumar puntos.

El piloto argentino arrancó desde la 12º posición después de quedar a milésimas de llegar a la Q3 el sábado, pero rápidamente pareció compensar eso con una gran salida para meterse entre los diez primeros.

Colapinto tomó la línea interna en el arranque y se acomodó noveno en el orden al pasar la primera curva, detrás del Ferrari de Charles Leclerc y delante del Red Bull de Sergio Pérez.

El piloto de Williams, que inició con neumáticos medios como todos en el top 10 a excepción de Lewis Hamilton, mantuvo un muy buen ritmo en la primera parte de la competencia, cediendo solo un par de segundos con Leclerc y manteniendo detrás a "Checo" Pérez, quien incluso llegó a elogiar al argentino en la radiocomunicación con su equipo.

Sin embargo, el mexicano entró en pits en la 28º vuelta y logró hacerle un undercut al argentino, ya que Williams lo llamó recién en el giro siguiente para cambiar de medios a duros y regresó a la pista justo detrás del de Red Bull.

Colapinto se vio superado también por el Alpine de Pierre Gasly, pero rápidamente logró adelantar al francés, quien llevaba neumáticos más gastados en su monoplaza.

A partir de allí, el argentino no volvió a la zona de puntos en la carrera, ya que Carlos Sainz, quien fue uno de los pilotos que Colapinto adelantó en el inicio, había parado más temprano, en la vuelta 14, y luego se mantuvo en pista hasta el final para un stint de 49 vueltas con neumáticos duros, más que ningún otro piloto.

Colapinto siguió siempre cerca de Pérez, llegando a estar incluso a menos de un segundo por momentos, pero debió conformarse con la 11º posición al momento de la bandera a cuadros, a las puertas de los puntos.

"Fue una carrera muy dura. Muy, muy dura. Sin safety car, toda la carrera empujando, pero estoy feliz con haber terminado", comenzó Colapinto a explicar su domingo en FOX Sports.

"Venía apretando con 'Checo' atrás. Después cuando me empecé a cansar, empecé a estar un poco más al límite y más complicado con estar cerca de las paredes porque era más fácil cometer un error. Igualmente estoy contento con el resultado", agregó.

Colapinto cree que el momento de la detención en pits elegido por el equipo de estrategia de Williams no fue el ideal, y que eso lo privó de terminar en los puntos.

"Hice todo lo que pude. Lo que estuvo dentro de mi control lo hice bien. El equipo me paró tarde, no es algo que pueda controlar. Fue una decisión de ellos y salió mal. Hay que hablarlo para que no suceda otra vez porque es muy complicado estar en esa posición y cuando estamos ahí hay que defenderla bien", finalizó.