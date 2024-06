Ocon denuncia la "burda" desinformación sobre una posible suspensión en Alpine

Esteban Ocon ha arremetido contra las “declaraciones desinformadas y las burdas distorsiones” que se hicieron en Internet tras su choque con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco.

En la primera vuelta de la carrera de Montecarlo, Ocon atacó por el interior de Portier sobre Gasly, noveno en ese momento, y resultó ser demasiado optimista: ambos coches Alpine colisionaron y el primero tuvo que retirarse tras salir despedido por los aires.

Gasly criticó a su compañero por no respetar las órdenes de equipo, explicando que “se suponía que el coche de cola debía ayudar durante toda la carrera”, mientras que el director del equipo, Bruno Famin, sacudió el barco al declarar su intención de “tomar medidas drásticas”.

Este comentario provocó rumores en la red, y algunos medios especularon con la posibilidad de que Ocon no corriera en el Gran Premio de Canadá.

Aunque se entiende que Alpine ha estado considerando una serie de opciones, Ocon ha tomado ahora Twitter para reafirmar que tomará parte en la carrera de Montreal y defenderse de las oleadas de críticas que le han llegado.

“Se han dicho muchas cosas tras el Gran Premio de Mónaco”, escribió el francés. “Aunque he recibido muchos mensajes de apoyo, me ha entristecido profundamente la cantidad de abuso y negatividad que he recibido en línea en relación con mi carácter, mi conducción y mi carrera”.

“Las declaraciones desinformadas y las graves distorsiones que he visto en Internet en los últimos días sobre mi capacidad para trabajar con un equipo han sido inexactas, hirientes y perjudiciales.

“Desde mis primeras vueltas en el automovilismo, he abordado este deporte con humildad, profesionalidad y respeto. Estos valores me fueron inculcados desde muy joven”.

Esteban Ocon mira hacia el GP de Canadá. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En un contexto en el que su reputación en el paddock es la de un piloto que carece de espíritu de equipo, Ocon elogió a sus antiguos y actuales compañeros Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Pierre Gasly y Fernando Alonso, antes de admitir: “Como compañeros de equipo, a menudo empezábamos las carreras muy cerca el uno del otro, lo que en algunos casos significaba algunas duras batallas en pista, y a veces contacto”.

“Por supuesto, he cometido errores honestos. No somos robots; somos atletas que nos esforzamos al límite cada día para alcanzar nuestro sueño de ganar carreras”.

Ocon aprovechó la ocasión para reafirmar su respeto por Gasly “como compañero de equipo y como competidor”, en el contexto de la bien documentada rivalidad entre los normandos.

“Siempre hemos trabajado en colaboración y profesionalmente dentro del equipo, y así seguirá siendo”, aseguró Ocon.