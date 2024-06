Pierre Gasly para permitirle intentar adelantar a Esteban Ocon se sintió muy defraudado cuando no se cumplió la promesa de intercambiar posiciones en caso de fallo. Después de ceder una posición a su compañero de equipopara permitirle intentar adelantar a Daniel Ricciardo se sintió muy defraudado cuando no se cumplió la promesa de intercambiar posiciones en caso de fallo.

Como consecuencia, Ocon estaba furioso y arremetió contra la decisión de su equipo en el corralito de los medios justo después de la bandera a cuadros.

"No, es inexplicable", dijo.

"Siempre he respetado las instrucciones que me han dado, como piloto, y lo he hecho una vez más. ¡Soy el chico bueno!

"He hecho mi parte del trabajo, el equipo no, sinceramente. No es justo, en esa carrera. Así que estoy muy frustrado por cómo se han desarrollado las cosas. Supongo que hay muchas razones, así que dejaremos que siga el beneficio de la duda".

Pero mientras que Ocon puede haber sentido que las cosas fueron injustas con él, los detalles que surgieron más tarde mostraron por qué Alpine había decidido finalmente en contra de ese intercambio final.

Cómo se desarrolló en la pista

En las últimas 25 vueltas de la carrera de Montreal, en la que Alpine logró su primer doblete de puntos de la temporada, Gasly rodaba en décima posición por detrás de Ocon y Daniel Ricciardo, pero acercándose rápidamente a ellos.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sin embargo, lo que no estaba claro desde el exterior era que Ocon había estado lidiando con algunos problemas de gestión de la energía que estaban frenando su ritmo y corría el riesgo de caer aún más atrás.

Gasly llevaba varias vueltas molestando a Daniel Ricciardo, décimo clasificado, cuando Yuki Tsunoda , que les precedía, hizo un trompo y el australiano adelantó a Ocon por la octava posición.

Al darse cuenta de que los problemas de la unidad de potencia de Ocon no le permitirían volver a adelantar a Ricciardo, Alpine pidió a Ocon que dejara pasar a Gasly en la vuelta 68 de 70.

Sin explicar inicialmente su motivo, Ocon se resistió y formuló la pregunta, a lo que su ingeniero de carrera Josh Peckett reveló que el objetivo era que Gasly atacara a Ricciardo.

"¡Olvídalo!" replicó Ocon, en referencia al ritmo del RB

Peckett insistió, por lo que Ocon pidió garantías de que le devolverían la plaza si Gasly no lograba adelantar al RB.

Al final cedió: "Vale, le dejo pasar, pero haz lo que sea correcto al final".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon dejó pasar a su compañero de equipo entre las curvas 7 y 8 en la vuelta 69, pero no hubo tiempo suficiente para que Gasly arrebatara el octavo puesto a Ricciardo.

Hacia el final de la última vuelta, Ocon esperaba que Gasly redujera la velocidad y le dejara pasar de nuevo, pero ese momento no llegó.

Ocon fue informado antes de la última chicane de la última vuelta: "Esteban, los coches no intercambiarán posiciones. Empuja hasta el final, por favor".

Fue esa llamada la que enfadó a Ocon, que obviamente se sintió defraudado después de haber puesto de su parte para ayudar a Gasly y al equipo.

Pero la decisión del equipo de no intercambiar las posiciones se debió al hecho de que el piloto de Haas, Nico Hulkenberg , estaba tan cerca de Ocon que existía el peligro de que el alemán ganara una posición si los dos coches de Alpine hubieran intentado un intercambio al final y lo hubieran estropeado.

El primer punto de vista del equipo

En declaraciones a Autosport, el director del equipo Alpine, Bruno Famin, dijo que era consciente de que intercambiar posiciones nunca es fácil. Por eso no le preocupó cómo se desarrollaron los acontecimientos, ni por la radio del equipo ni en los comentarios posteriores de los medios de comunicación.

"No hay fricción real", dijo. "Son pilotos, y cuando le pides a un piloto, sea quien sea, que ceda su posición a su compañero de equipo, generalmente no es tan fácil".

Bruno Famin, director del equipo Alpine F1 Team Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Pero lo hicimos. Lo hicimos a propósito por el bien del equipo. Creo que Esteban estaba luchando un poco con la gestión de la energía, consumiendo bastante energía y luego tuvimos dos Haas [coches] en la parte posterior.

"Esteban estaba ralentizando a todo el mundo, era bastante obvio en la televisión, y el riesgo era que los dos coches de Haas nos pasaran. Y por eso dimos esa instrucción.

"Se dicen cosas al final de la carrera, pero el día después pensamos de otra manera".

El drama de la orden de equipo en Canadá probablemente tuvo mayor importancia por todo lo sucedido en Mónaco, pero no es la primera vez que una situación así ha resultado problemática para Alpine, con un intercambio de posiciones en el Gran Premio de Japón del año pasado que provocó cierto enfado.

Pero Famin dejó claro que su equipo se centraba en lo que era mejor para la escudería, no en lo que era ideal para cada piloto.

"Ellos luchan por su propio resultado, por su carrera", dijo. "Pero en Alpine está muy claro: sólo hay un objetivo: el interés del equipo es lo primero".

Declaraciones de Jake Boxall-Legge