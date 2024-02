Ocon sobre reemplazar a Hamilton: aún soy piloto de Mercedes

A Esteban Ocon se le acaba el contrato en Alpine al final de esta temporada. Fue fichado por el programa junior de Mercedes durante su campaña de 2015 en las GP3 Series, en la que ganó el título, y dada su relación con el jefe del equipo, Toto Wolff, se le considera candidato a sustituir a Lewis Hamilton.

Al abordar las especulaciones por primera vez, Ocon dijo que siempre había mantenido "fuertes vínculos" con Mercedes, pero subrayó que sigue "totalmente dedicado" a su actual empleador Alpine.

Durante la presentación el miércoles del Alpine A524 en Enstone, Ocon dijo: "Siempre he tenido fuertes vínculos con Mercedes. Sigo siendo un piloto junior de Mercedes.

"Siempre lo he sido, aunque ya no sea tan junior. Todavía tengo contrato con ellos en algún momento.

"Así que es como es. Ya veremos. "Por el momento, estoy totalmente dedicado a Alpine. Ese es mi objetivo.

"Tengo que hacer un buen trabajo en la pista, como siempre. Cada año es crucial en la F1 porque no importa si tienes contrato o no. Si no rindes, puedes quedarte fuera. Así son las cosas.

"Si haces un buen trabajo siempre habrá conversaciones, rumores y cosas buenas para ti. Mientras se hable de ti, significa que lo que haces en pista es bueno".

Ocon consideró que el cambio de Hamilton a Ferrari había "sorprendido a todo el mundo", basándose en el momento en que se produjo el anuncio.

"Creo que la noticia de Lewis ha sorprendido a todo el mundo", dijo. "Nadie esperaba algo así durante el invierno porque normalmente es un periodo bastante tranquilo, pero no ha parecido serlo este invierno".

Mientras tanto, una sensación de calma ha regresado a Alpine después de sus cambios radicales de gestión el verano pasado, con Ocon esperando que la estabilidad en el equipo pague dividendos. "Es muy bueno tener continuidad", añadió. "Mantienes el trabajo, mantienes los pequeños detalles. Y en última instancia, eso es muy importante porque tienes todo por aprender si trabajas con un equipo nuevo, con gente nueva. "Si los otros [equipos] han hecho algo mejor, la aceptaremos, pero no queremos centrarnos en el otro lado. Tenemos que ser perfectos en nuestro lado y entonces las cosas llegarán", finalizó.

