Alpine muestra el A524 para la temporada 2024 de F1

En un acto de presentación en su sede de Enstone, que también incluyó la presentación de su hipercoche para el Campeonato Mundial de Resistencia, Alpine desveló el monoplaza que debería ayudarle a volver a la parte delantera del centro de la parrilla tras caer de la cuarta a la sexta posición en 2023.

La decoración de Alpine, diseñada en colaboración con el artista Felipe Pantone, se ciñe a su conocida combinación de azul, rosa y negro carbono desnudo.

Al igual que en temporadas anteriores, Alpine correrá con un coche predominantemente azul en la mayoría de los 24 grandes premios, pero cambiará a una decoración rosa en ocho carreras más a petición de su patrocinador principal, BWT.

Alpine afirma que se ha atrevido con el diseño de su coche de 2024 para romper el estancamiento después de ver cómo sus rivales Aston Martin y McLaren hacían grandes progresos el año pasado.

El equipo afirma que el A524 es un "concepto totalmente nuevo creado para las dos próximas temporadas y está marcado por soluciones innovadoras como resultado de lo aprendido en iteraciones anteriores".

"El audaz planteamiento permitirá al equipo aplicar una vía de desarrollo más sólida en las dos próximas campañas".

Por su parte, el director técnico Matt Harman afirmó: "El enfoque del A524 ha sido agresivo pero deliberado en el hecho de que estamos creando un margen más amplio para añadir rendimiento al coche. Nos hemos centrado más en aprender y reaccionar a lo que hemos aprendido que en los resultados".

"El proyecto ha sido audaz y nos hemos centrado en hacer realidad conceptos que queremos añadir al coche. Nos hemos construido una plataforma sólida para añadir rendimiento cuando podamos y nos hemos fijado objetivos para cumplirlos".

Ocon y Gasly siguen a bordo por segunda temporada consecutiva como pareja de pilotos franceses.

"No hace falta decir que estoy muy emocionado por la temporada y no puedo esperar para volver a subirme al coche y competir de nuevo", dijo Ocon, que terminó 12º en la clasificación 2023, cuatro puntos por detrás de Gasly.

"Esta época del año es emocionante, ya que es el momento en el que vemos lo que el equipo ha producido. He visto dibujos, he estado en el simulador pero, obviamente, aún no he visto ni probado el coche real completo. Eso esperará hasta el shakedown, pero es un buen momento para el equipo, ya que es la culminación de miles de horas de duro trabajo".

Clasificado 11º el año pasado, Gasly dice sentirse mucho mejor preparado para su segunda temporada en Enstone tras el cambio del año pasado desde AlphaTauri.

"Diría que estoy en un lugar mucho mejor ahora mismo que hace 12 meses", añadió. Conozco exactamente a toda la gente con la que trabajo, conozco todos los procesos y sé cómo sacar lo mejor de los que me rodean y de mí mismo".