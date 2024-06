Piastri no tiene respuesta para la mala clasificación del GP de España

Oscar Piastri de McLaren dice que no tiene respuestas para su falta de ritmo en la calificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, diciendo que su Q3 no le costó muchos puestos.

Piastri no marcó ningún tiempo en la tanda de los 10 primeros tras irse largo en la curva 12, en claro contraste con su compañero de equipo Lando Norris, que consiguió la segunda pole de su carrera.

Como los dos han estado muy igualados en la sesión clasificatoria de este año, se esperaba que Piastri se uniera a Norris en cabeza, pero el australiano admitió que su salida apenas marcó la diferencia en su posición, ya que estaba muy lejos de la cabeza de todos modos.

"No parecía increíble, desde luego no iba a ser la pole", admitió.

"Creo que habría sido quizás séptimo u octavo como mucho, así que no siento que haya tirado por la borda tanto el resultado, sinceramente".

Piastri dice que no tiene respuestas para su descolorido fin de semana hasta ahora, que llega en un circuito que se adapta al McLaren MCL38.

"No he tenido el ritmo necesario para entender por qué ha sido así, simplemente no ha sido muy natural todo el fin de semana.

"Creo que en las últimas cuatro o cinco carreras, desde la primera vuelta de entrenamientos he sido capaz de sentirme cómodo con el coche y luego empujar desde ahí, pero este fin de semana no ha sido así. Por alguna razón no ha funcionado".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Piastri dice que no ha tenido una debilidad clara en comparación con Norris en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero dice que las curvas en las que estaba cediendo tiempo al británico fueron cambiando.

"Ha sido un poco aleatorio, lo que creo que para mí es una especie de indicador de que no he tenido mucha confianza con el coche", explicó.

"Si son una o dos curvas de forma consistente, entonces puedes decir: 'Vale, está haciendo un mejor trabajo'. Pero en una sesión ha sido una curva, y en la siguiente ha sido otra.

"El último sector ha sido un poco difícil, pero nunca por la misma razón. Ha sido muy, muy difícil para mí encontrar el límite".

Cuando se le pidió que explicara su salida de la curva 12, respondió: "Mi vuelta no iba a ser nada increíble en ese momento, así que sabía que realmente no tenía nada que perder, y simplemente tuve un empujón masivo de subviraje.

"No sé si intenté llevar demasiada velocidad o si tuve una ráfaga de viento, pero realmente no ha sido un día muy predecible en cuanto a lo que va a hacer el coche".