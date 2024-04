Después de Miami, la Fórmula 1 volverá al Viejo Continente para las primeras pruebas europeas de la temporada. A mediados de mayo, de hecho, el Gran Circo se trasladará a Imola para el Gran Premio de Emilia-Romaña, que regresa al calendario tras un año de ausencia debido a la inundación que asoló la región.

Tras la etapa italiana llegará una de las citas más prestigiosas de todo el campeonato del mundo, por su historia y encanto, el Gran Premio de Mónaco, en las estrechas calles del Principado. Tras el regreso a Europa, sin embargo, la Fórmula 1 volará al Nuevo Continente, al otro lado del Atlántico, para lo que será el GP de Canadá, en su clásica cita de junio.

Dos de estas pistas tienen en común la naturaleza urbana, con muros estrechos y pocas vías de escape, donde el feeling del piloto con el coche se vuelve fundamental, pero Imola también añade retos emocionantes. No es casualidad, de hecho, que los pilotos siempre hayan dicho palabras melosas para las subidas y bajadas de la pista a orillas del Santerno, gracias a un trazado que ofrece emoción a los que están al volante.

Neumáticos Pirelli Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Pirelli ha comunicado a los equipos y a la FIA su selección de compuestos para las tres próximas rondas, que son idénticos. El fabricante milanés ha optado por los tres compuestos más blandos de toda la gama, el C3 como duro, el C4 como medio y el C5 como blando, el compuesto más blando de la gama.

En comparación con el año pasado, no hay cambios, también porque los compuestos han permanecido inalterados, ya que no se introdujeron cambios a pesar de que a finales de la temporada pasada se probó un C4 con algunas novedades. Sin embargo, entonces se decidió no alterar la gama, dejándolo todo en el mismo estado, por lo que los equipos tendrán pocas sorpresas.

De hecho, el trío más blando de Imola no se puso a prueba precisamente porque la prueba se canceló en el último momento. En 2022, único precedente de los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas en el Autodromo Enzo y Dino Ferrari, el C2 se utilizó como Duro, el C3 como Medio y el C4 como Blando, por lo que Pirelli ha decidido llevar los neumáticos un paso más blandos que en el pasado.

El objetivo es, de hecho, ofrecer una gama más amplia de opciones estratégicas en una pista en la que los adelantamientos son notoriamente complicados. Para Mónaco y Montreal, dos circuitos urbanos caracterizados por un asfalto muy liso, la selección se ha orientado naturalmente hacia los compuestos más blandos, que se han probado ampliamente en los últimos años.